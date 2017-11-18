蝦皮不認有中資 投審會要求補件

2017-11-18

〔記者黃佩君／台北報導〕蝦皮購物踢館台灣電商，遭爆背後有中資，經濟部投審會要求蝦皮釐清，若涉中資最重將撤資。經濟部官員表示，蝦皮已提供部分資料，目前蝦皮集團在台登記的三家公司否認是騰訊持股的新加坡SEA集團子公司，強調只是「合作關係」，但投審會繼續要求補件說明，釐清後才會處理。

否認是騰訊持股的子公司

蝦皮兩年前來台搶攻電商市場，但上月遭律師葉光洲踢爆有中資，指蝦皮對外宣稱為新加坡公司SEA的子公司，但在經濟部登記的三家公司，包括樂購蝦皮、台灣競舞及愛貝皆為人頭公司，以此規避經濟部的中資審查，背後真正大股東為中國騰訊公司，持股達卅九．七％。

根據中資許可辦法，第三地公司來台投資，若中資持股超過三成或對第三地公司具控制能力，應以中資身分申報登記。葉光洲上月並舉發蝦皮涉「使公務員登載不實罪」及違反「兩岸人民關係條例」，目前由台北地檢署偵辦；而投審會上月底也要求蝦皮釐清是否有中資，於兩週內提出資料說明。

蝦皮提交資料的「最後通牒」於下週到期，經濟部官員表示，蝦皮已陸續提交資料，投審會將釐清其投資架構，判斷是否有中資成分及比率多寡。目前投審會正在判讀資料，並繼續要求蝦皮補件，完全釐清後才會處理。

經濟部官員透露，對於外界指蝦皮在台登記的三家公司為騰訊最大股東的新加坡SEA集團子公司，三家公司均否認，強調與其僅是「合作關係」，並非子公司。

儘管蝦皮否認是中資子公司，投審會仍繼續要求補件說明，官員表示，若最後認定蝦皮為中資，將依法最高開罰六十萬元，若未修正則可連續罰款，最重可要求其撤資。