壁畫彩繪 高市老社區翻轉

2017-11-16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕來自十四國二十多名藝術家齊聚高市苓雅區，彩繪二十七面大型壁畫，打造衛武里成為迷迷村，是全國首座大型藝術壁畫社區，尤以美國藝術家Mona高空創作十三層高樓，是亞洲最高大藝術壁畫，要用顏色翻轉城市。

衛武營國家藝術文化中心已於今年十月完工，市府民政局看準紐約等國際城市均有大型藝術壁畫，發現台灣尚未形成風潮，推動苓雅國際藝術節，鎖定衛武里四十多年的老舊社區，打造成為迷迷村，象徵迷幻又迷人。

局長張乃千邀請十四國藝術家來台，包括比利時、西班牙等二十多人，搭乘大型吊車高空彩繪壁畫，完成二十七面大型壁畫，光建軍路就有八棟建物壁畫，與衛武營國家藝術中心相互輝映。

最受矚目是美國藝術家Mona創作五福路一棟十三層大樓，他來台前先了解台灣，以紫錐花與蝴蝶為主題，紫錐花在惡地耐旱，國際間也象徵反毒，如同台灣國際處境艱困，響應國際反毒等運動，與國際接軌突破困境，蝴蝶則象徵美麗的蛻變，能夠飛得又高又遠，躍升為高市新地標。

國內藝術家楊惟竹擅長書法，除了建物題字「飲水思源」勸世，更以噴漆改造交通局建物，創作為苓雅大書櫃，五彩繽紛令人驚豔；市府也以苓雅諧音「羚羊」，打造高二.五公尺的九隻羚羊裝置藝術，屹立重要路口成為指標。

民眾穿梭其間，感受處處驚奇，尤以一千元鈔票壁畫夯爆，原本有四個小朋友，刻意少畫一個人，由民眾大玩創意，打卡、照相high翻天，衛武里長邱秀迷表示，彩繪點亮老舊社區，變得繽紛亮麗，感受生氣蓬勃，大家看了心情愉快，人也活潑又快樂。