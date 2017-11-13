高中職學生會 可以收會費

2017-11-13

近80萬名高中職生為當然會員

〔記者林曉雲／台北報導〕高中職公民教育進一步落實！全國各高中職依法須成立學生會，教育部近日訂出配套事項草案，全國近八十萬名高中職生為當然會員，依意願加入運作，會長由選舉產生、可收取會費，學校亦得補助，而學生會可參加校務會議等學校運作，新規範預計明年上路。

二○一五年全國高中職生串連發動「反黑箱課綱行動」，甚至史上首次自發性串連走上街頭抗議馬政府黑箱修改高中職課綱，開啟高中生自治新頁。

260所高中職 已有226校設學生會

《高級中等教育法》隨之在去年增訂學生自治組織條款，讓高中職學生會正式法制化。新法今年上路，教育部首次統計，教部主管兩百六十所高中職，已有二二六校成立學生會，其中一七一校直接選舉，五十五校間接選舉，學生代表出席校務會議有一八五校，列席有六十一校。

國教署長邱乾國表示，為落實輔導學生會有效經營並發揮功能，近日更擬出「高級中等學校輔導學生會及自治組織運作注意事項」草案。另預計在一○八年實施的十二年國教新課綱，把學生自治組織明文納入高中團體活動課程。

一校只能一個 須冠學校名稱

草案要求，學校應尊重學生辦理自治事項，學校得補助學生會行政庶務等經費。但草案也規範，一校只能有一個學生會、須冠以學校名稱，收取會費等運作則應訂於組織章程。

北市萬芳高中學生劉品佑支持高中職設學生會，他表示，萬芳高中學生會投票率約六成，每人一年收一百五十元會費，僅少數未交，學生會是為保護學生權益，不只參與校務會議，還和周邊商家談合作，學生付費是應該的。

可參與校務會議 學校得補助

全家盟榮譽理事長吳福濱也樂觀其成，老師、校長、家長都有各自團體，學生成立組織發聲也是天經地義。

但全國校長協會秘書長、安康高中校長謝金城表示，該校校務會議有學生會正、副會長兩名學生代表，可成為校方和學生溝通橋樑，不過也有其他高中因學生間意見很分歧，學生會代表性引發爭議，反成為校務推動困擾，未來全面推動須注意。