中國對台獵才 鋪天蓋地

2017-11-13

〔記者鍾麗華、曾韋禎／台北報導〕中國對台統戰鎖定「一代一線（年輕一代、基層一線）」，近來更是頻頻對年輕人才招手，本月起大幅放寬台灣律師赴中的執業範圍，中國福建省上月底也宣布三年內引進千名台灣教師到當地大學任教，學者認為，這是中國新一輪「人才統戰」的策略，預料中共十九大後，中國將強化單邊「惠台措施」。

早先從高科技業下手 現在擴大領域

中國從早年吸引台商西進，近幾年積極招攬人才，過去從高科技產業下手，近年也擴大到其他領域。中國本月開放台籍律師執業範圍，從原有廿項放寬至二三七項，藉此吸引年輕的台灣律師赴中發展，預計還將片面開放會計師、建築師與醫師等專業證照。

此外，福建省十月底宣布，將在二○二○年引進一千名台灣教師到大學任教，也歡迎台灣的大學機構到福建「承包」職業學校。不僅福建省，上海今年五月也舉辦首屆「台灣博士上海高校交流對接會」，已有一一七位台灣博士參與，預計明年還會擴大名額。

中國教育部七月宣布，十月起實施的大學免試招收台灣高中畢業生措施，不僅台灣學測成績申請標準從「前標」降至「均標」，且祭出就業配套，對於有意在畢業後留在中國就業的台生，發放「就業協議書」、「就業報到證」，進一步提供畢業後的就業便利。

至於國台辦在十二個省市設立的五十三個海峽兩岸青年就業創業基地和示範點，據中國媒體稱，已吸引一千兩百家台資企業、六千名台灣青年實習就業與創業，並提供一萬七千多名台灣青年參加各類實習就業、創業創新交流活動。

成大法律系教授許忠信認為，這些人才是台灣政府投入相當多的資源培育出來的，政府應做出反制措施，提供誘因留住人才，否則人才西進，中國藉此弱化敵我意識，將衍生國安危機。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳強調，中國只對台灣開放，背後的政治目的明顯，就是希望台灣民眾認同「一中」。雖然人才統戰的效應短期還看不出來，外界也不必刻意放大其效果，但長期應持續關注。

立委︰加強台灣年輕人國際化能力

民進黨立委管碧玲則認為，應加強台灣年輕人的國際化能力，否則國際性的外資來台，我們也無法提供足夠的中、高階管理人才，年輕人也只好轉向沒有語文障礙的中國。

政府官員表示，中國單邊惠台措施的相關影響還在觀察，目前評估尚未影響我國的國家法令與尊嚴利益。不過，政府也嚴肅面對，強化育才、攬才、留才各項機制與誘因。