川普夠力 領袖宣言誓對抗不公平貿易

2017-11-13

〔編譯盧永山／綜合報導〕於越南峴港舉行的亞太經合會議（APEC）領袖高峰會上週六落幕，二十一國領袖發表聯合宣言，呼應美國總統川普的看法，同意處理不公平的貿易行為和扭曲市場的作法，並對世貿組織（WTO）的功能提出批評，與去年的聯合宣言形成強烈對比。

呼籲改善世貿組織功能

這次峴港高峰會的主題是「創造新動能，育成共同未來」，各國同意採取果斷和持續性集體行動，來為彼此合作注入新動能，以促進永續、創新和包容性成長，加強區域經濟整合。

該宣言指出：「我們將相互合作，讓貿易更具包容性，支持已有改善的市場准入機會，並處理不公平的貿易行為。我們極力呼籲，取消扭曲市場的補貼作法，以及政府和相關實體的其他形式支持措施。」

該宣言呼籲改善WTO的「談判、監督和解決爭端的功能」，並提及「多邊、區域和雙邊貿易協定的重要性」。相較之下，去年的宣言並未對WTO提出批評，也未提及雙邊貿易協定。

該宣言內容反映出川普的影響力。川普曾指出，他偏好達成雙邊貿易協定，他在就職後幾天就簽署行政命令，讓美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），並誓言修改對美國不利的貿易協定，重建全球貿易體系。

川普在總統競選期間曾批評WTO是「災難」，他在就任後與其官員也屢屢批評WTO，稱WTO爭端解決機制存在缺陷，無法解決中國等國的不公平貿易行為所產生的問題，已使美國處於極為不利的地位。