印太戰略浮現 學者籲台灣回應變局

2017-11-13

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕美國總統川普在甫閉幕的亞太經合會（APEC）領袖峰會中數度提及「印度太平洋（印太）」概念，加上美國政府近日漸以「印太（Indo-Pacific）」取代過往的「亞太」用語，被認為是新亞太戰略的前奏。中興大學國際政研所教授陳牧民認為，若美國戰略往此方向調整，代表其正式呼應印度的雙洋戰略，同時是對中國推行一帶一路的回應，而台灣若認為這些很重要，應做出回應。

美國國務卿提勒森日前訪問印度時，即強調將擴大美印戰略關係，並多次提到「印太地區」；川普上週訪問日本時，並與日相安倍晉三共同確認了「自由印太」新戰略，表示美日將從東亞到非洲建立以「航行自由」和「法治」為基礎的秩序；川普也在APEC發表「自由開放的印太區域」演說，雖內容偏重經貿，仍顯示美國對「印太」概念的有意為之。

外界認為川普此舉不僅有意與前任總統歐巴馬的「亞太再平衡」區隔，也顯示美國正在重塑其亞太戰略。美國是否調整戰略方向？陳牧民說，印度是最早提出「印太」概念的國家，意即從印度洋擴張到太平洋的「雙洋戰略」，印度總理莫迪的東進政策也就是希望打開印度和亞太國家交往的大門。

陳牧民認為，目前仍無法確知美國的想法，但若美國戰略果真往這方向調整，也是「合理的發展」，一定程度上呼應了印度的戰略方向，也是對於中國一帶一路戰略的回應。

至於台灣應如何自處？陳牧民表示，台灣現正推動新南向政策，也跨越東南亞與南亞地區，同樣著眼於這塊區域的連結性；而若台灣覺得這些很重要，應對這些做出回應，不非得是軍事、戰略上的宣示，例如不涉政治的海上救災等具體合作，「印度不見得沒興趣」，具有相當開發潛力。