台大師徒播種 動物法醫在台萌芽

2017-11-12

刑案重要角色 台灣沒此職業

〔記者黃捷／台北報導〕動物法醫如同人類法醫，在刑事案件中扮演重要角色，台灣卻仍沒有這個職業。對法醫有興趣的台大獸醫學院教授劉振軒，與熱愛推理的台大博士生黃威翔，兩人讓國內動物法醫新芽在台灣萌發，黃威翔更連續四年遠赴美國佛羅里達州「國際動物法醫與鑑識科學年會」發表論文，讓台灣成為第一個參與該年會的亞洲國家。

台大獸醫病理所教授劉振軒小時候看社會新聞，對法醫如何從屍體挖掘證據，判斷自殺、他殺還是意外，最感興趣。曾任台大獸醫學院院長及台大附設動物醫院院長的他，結合少時興趣投身獸醫病理學，持續關注動物法醫議題。

教授劉振軒 帶著黃威翔推動

黃威翔則從小愛看偵探小說，不管是生活還是學業，總愛抽絲剝繭、尋找真相。養了一隻貓的他，很喜歡動物，大學進了台大獸醫系，導師就是劉振軒。

他二○一一年進入台大獸醫病理所碩士班就讀，劉振軒一句：「我們來發展動物法醫。」恰好擊中黃威翔的心，碰巧台北市動保處有感於動保案件遽增，願意提供經費及相關的教育訓練，動物法醫才開始快速發展。

黃威翔二○一三年直攻博士班，透過劉振軒推薦進入法務部法醫研究所學習，二○一四年起獲科技部補助，連續四年遠赴美國佛羅里達州「國際動物法醫與鑑識科學年會」取經並發表論文，讓國際了解台灣動物法醫的發展。

僑生虐殺街貓 解剖還原真相

在兩人努力下，逐漸構築起台大動物法醫專業，藉由刑案委託，進一步累積案例與經驗，他們跑遍全台演講，在各地播下動物法醫種子，高雄市動保處在薰陶之下，今年初成立動物法醫小組。

劉教授指出，動物法醫是運用動物醫學解決法律問題，最重要的工作就是屍體解剖，「屍體就像一本書」，裡面記載死因及真相，動物法醫在這本「書」的字裡行間，找尋犯罪留下的蛛絲馬跡，還原死亡真相。

黃威翔說，台大博士生李念龍二○○九年虐殺三隻貓，其中兩隻因證據不足，高院只判虐殺一隻有罪，貓咪屍體冷凍在冰櫃裡無人解剖，沉冤難雪；二○一五年又發生台大僑生陳皓揚虐殺溫州街街貓大橘子，他們能夠以動物法醫身分解剖，還原大橘子遭虐殺的真相，替牠討回公道。

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