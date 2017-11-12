馮世寬感傷回憶︰當年飛官登機前 沒人知回不回得來

2017-11-12

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長馮世寬上週在立法院國防委員會答詢時，因心繫失聯的幻象戰機飛行員何子雨，直白地說出「他╳的」國罵，他昨在接受媒體訪談的影片中，語帶感傷地說，早年與同儕登機時，沒人知道「回不回得來」，但年輕的飛行員們仍毅然決然地上飛機，因為「隨時都在備戰」。

飛行員眷屬 不能說的掛念

國軍搜救失蹤幻象戰機飛行員的行動，牽動國人的心，國防部青年日報特別專訪了失蹤飛官所屬的第四九九聯隊飛官與眷屬，以簡短的影片，道出平日執行戰備訓練所承受的壓力與牽掛。

片中的飛行員透露，由於飛行時間可能從白天至黑夜，因此每每在任務結束後，都會以電話問候另一半，告訴她「我很平安」；而飛官眷屬則表白，永遠不知道另一半的飛行任務何時開始、何時結束；更重要的是，這種掛念與擔心，是「不能說、也不會說」。語氣中的隱忍與堅定，令人動容。

飛官出身的國防部長馮世寬回憶，早年與同儕登機時，沒人知道「回不回得來」，卻依然毅然決然地上飛機，「隨時都在備戰」。同為幻象戰機飛官的徐鴻鈞少校說，只要戰機起飛，就一定有風險，基於軍人使命，他義無反顧，因為這就是「我存在的價值」。

影片最後並向所有凌雲御風衛長空的空軍官兵致敬，表彰他們對捍衛國家安全的付出。