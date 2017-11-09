台電自建接收站 緩不濟急

2017-11-09

〔記者林菁樺、黃佩君／台北報導〕行政院長賴清德昨宣布缺電解決方案，提及天然氣第三接收站若無法如期完成，將成為北部供電隱憂。對此，台電表示，已加快自建自用的基隆、台中天然氣接收站準備；中油則指出，目前有三種替代方案評估中，包括限縮開發面積等，日前傳出改為浮動式卸收則不在方案之內。中油第三接收站為預計二○二二年運轉的大潭電廠供氣站，大潭電廠是台電二○二五年前後的最大供電機組。

台電天然氣發電機組過去都須仰賴中油供氣，台電表示，內部已規劃兩座自建自用的天然氣接收站，基隆接收站配合協和電廠，機組將從燃油改為燃氣，預計二○三二年完工；台中接收站則擬供氣給擴增的台中第十一、十二號機組，預計二○二四年即可完成。

中油則表示，正努力解決第三接收站的困難，由於上次環差小組的決議仍須與農委會討論，還在持續聯繫中。目前尚餘一次環差小組審查及環評大會，中油表示，是否修改規劃仍在評估中，原則上是在原開發範圍內尋找對環境議題影響最小的開發方式。

對於傳出台北港、林口、台中港等替代場址，中油表示，三替代場址均須經環評等程序，時間上可能來不及。其中，台北港需十三年以上，且須填海造陸；林口需十二年以上，且位於桃園機場航道下，影響飛安；台中港則需十．五年，且新增海管則會穿過濕地及大潭端藻礁區，更有穿過白海豚棲息範圍的疑慮。

中油表示，目前開發計畫正在進行調整，包括限縮第三接收站場址G1開發等三種方案，希望能獲得環評委員認同。