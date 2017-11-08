越南總理：改善投資環境 盼全球投資

2017-11-08

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕二○一七亞太經合會（APEC）年會正在越南峴港舉行，越南總理阮春福昨出席越南企業高峰會（VBF）表示，為改善投資環境，越南進行了許多改革，盼各界大力投資越南，歡迎全球企業進駐。

越南最大台商、富美鑫集團總裁丁廣鋐獲阮春福接見，也受邀在VBF發表演講；丁廣鋐受訪時轉述，他向阮總理表示感謝越南政府的照顧，富美鑫集團永遠不會離開越南，一定會與越南一起成長。

越南企業高峰會是介於越南政府與企業之間，非營利也非政治性質的高階對話平台。

深耕越南近三十年的富美鑫控股集團，此次受越南政府邀請出席VBF與APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit），美國總統川普與中國國家主席習近平將在會中發表演說。

丁廣鋐說，他建議其他投資人，未來可持續在越南投入金融領域、基礎建設等發展，或如污染排放控制管理等技術，也是前景看好的投資方向。

丁善理紀念基金會董事長、錩新科技董事長丁廣欽受訪時指出，越南自一九八六年真正改革開放到今天，一直維持中高速成長，從農業轉型到工業經濟，未來也會像台灣一樣過渡到服務業，而趁現在擁有人口紅利，「接下來三十年是真正的黃金時期」；台灣經驗也可能在調整之後於越南發展起來。

至於台灣如何在越南成長之中找到機會？丁廣欽點出，例如醫療與教育，越南在醫療產業有極大需求，年輕人比例高，也有教育需求，而台灣這兩種產業都具備優勢，應認真「為對方思考」，嘗試創造雙贏、甚至三贏。