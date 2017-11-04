小國要有彈性、機動 賴揆妙喻「台灣像太空人隊二壘手」

2017-11-04

〔記者盧冠誠／台北報導〕行政院長賴清德昨出席財政部舉辦的活動，除了鼓勵企業主幫員工加薪，還宣布下週一連五天會針對「五缺」問題召開記者會提出解決方案。他更以美國職棒球星艾圖維（Altuve）為例，個子雖小，但只要上壘，一溜煙就跑到二、三壘，像台灣這樣的小國就要有彈性、機動。

「我接任行政院長後，提出發展經濟的六項具體政策！」賴清德說，第一是先替公務人員加薪三％，希望帶動民間企業加薪；第二就是投資台灣，最主要是解決「五缺」的問題，「我下個禮拜就可以召開記者會，從週一到週五，每天召開一個記者會，解決每一項問題。」

賴清德指出，第三是稅制改革，希望能夠協助台灣企業經營。至於第四項政策，他說，今年美國職棒總冠軍休士頓太空人隊的二壘手艾圖維身高才一六八公分，他最令對手害怕的是，一旦上壘，一溜煙就跑到二、三壘，然後回本壘；台灣跟艾圖維一樣，有點相似，如果以size（規模）來看，台灣算是一個小國家，小國就要有彈性、機動，所以目前正在進行法令鬆綁。

賴並指出，第五、六項政策，最重要的就是落實蔡總統「五加二」產業政策及前瞻基礎建設執行，盼跟台灣企業共同攜手合作，為台灣經濟發展共同努力，一起壯大台灣，讓國人安居樂業。