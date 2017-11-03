政院調查報告 慶富涉詐貸49億 流向5人頭戶

2017-11-03

〔記者李欣芳／台北報導〕承攬海軍獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題並涉及詐貸案，行政院昨公布調查報告指出，第一銀行主辦的聯貸案總額二○五億元，其中竟有四十九．三三億元流向五家可疑供應商（指人頭戶），這五家隨後再將十三億元轉匯回國內的慶富相關企業帳戶，將移送檢察機關調查是否涉及洗錢及其他不法。

府曾函轉慶富致馬陳情信

至於一銀聯貸案當時是否有馬英九總統在內的行政高層施壓？政院專案調查小組召集人、副閣揆施俊吉說：「我們在這裡證實，總統府曾於一○四年九月一日發函給行政院秘書長，檢附慶富致馬英九總統的陳情信」，信中敘明「所陳事項，請卓處逕復，並副知本府」。

施俊吉說，「聯貸案是否有行政高層施壓，這不是肯定句，是疑問句」，當時參與開會的人沒人說聯貸案受到壓力，政院會把調查到的資料移請檢調調查。

歷經十九天調查、開過五次會議，政院昨由施俊吉會同政務委員羅秉成、金管會主委顧立雄等官員召開記者會公布調查報告。

調查報告指出，一○四年一月至一○五年十二月間，慶富共匯出廿五筆、計一億五八○五．三萬美元（逾四十九億台幣）到OCEAN KIRIN LIMITED等五家海外供應商帳戶。

13億元匯回恐涉及洗錢

不料一○四年三月至一○五年十一月間，五家供應商中的Antai Zun Capital Limited等三家，分別自海外匯款至慶○公司、慶○水產股份有限公司、慶○投資股份有限公司、李○峰、陳○志等人國內帳戶，金額總計四三○六萬二三二．三八美元（約十三億台幣）。

這起聯貸案是否有行政高層施壓？施俊吉說，一銀董事長蔡慶年聲稱，辦理這個聯貸案沒有受到任何壓力；一○四年九月在行政院秘書長簡太郎辦公室曾召開過一次會議，重點在協調合作金庫擔任聯貸主辦行，與會的合庫總經理會後請示合庫董事長，合庫董事長裁定不予主辦。

第一金董座蔡慶年遭撤職

政院查出，一○四年十二月，簡太郎辦公室再度開會，當時一銀已確定擔任聯貸主辦行，由於慶富未能取得美國政府的武器輸出許可，以致其他行庫參與聯貸的意願頓受打擊，一銀及慶富於是要求行政院出面協助。

施俊吉昨建議將第一金控董事長蔡慶年撤職，財政部隨即取消其金控與銀行董事長職務，一銀董座將由總經理鄭美玲暫代，第一金董座則由總經理吳瑛暫代。