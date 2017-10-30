白狼大將 統促黨主委涉勒索被捕

2017-10-30

吳金虎 擔任竹聯幫地虎堂堂主

〔記者張瑞楨、姚岳宏／綜合報導〕中華統一促進黨贏政黨部主任委員、竹聯幫地虎堂堂主吳金虎，除了動員手下參加統促黨的政治活動外，還涉嫌多起勒索案，被害人報案，吳嫌還叫卅名小弟聚集派出所施壓，統促黨成員打傷台大學生事件後，吳金虎到中國避風頭，昨天他從中國搭機返台，被警方於松山機場逮捕。

警方調查，「白狼」張安樂領軍下的統促黨有廿六人具竹聯幫重要幹部身分，在統促黨的組織結構中，亦是對外「武力窗口」，涉入多起政治暴力事件；吳金虎（原名吳銀嵐，四十一歲）就是張安樂手下大將，不僅被張安樂任命為統促黨位於台中的贏政黨部主委，並擔任竹聯幫地虎堂堂主，吳金虎也曾動員手下參加統促黨的政治活動。

吳曾動員手下 參加統促黨活動

中市警局四分局調查，去年七月間，吳金虎的姪女到台中市超商購物時插隊，被排隊的李姓夫妻糾正，雙方起口角與拉扯，吳的姪女便向他抱怨此事，吳竟能透過管道，查到李姓夫妻的個資，叫小弟以吳的姪女重傷骨折等理由，向李姓夫妻索賠一百廿萬元。

李姓夫妻不堪其擾，付了七十萬元，但覺得被敲詐勒索，向黎明派出所報案，不料，吳「神通廣大」得知消息，叫卅名小弟站在黎明所外，要讓李姓夫妻感受黑幫的壓力，警方錄影蒐證後，逐一勸離這群小弟。

一度赴中國避風頭 昨返台被逮

警方調查，統促黨成員毆打台大學生後，政府開始掃黑，吳本月廿二日到中國避風頭，警方得知他昨天中午返國，持拘票至松山機場逮捕他，對於上述指控，他一概否認，傍晚台中檢方複訊後予兩萬元交保。

警政署長陳家欽已通令所屬，針對統促黨涉入政治暴力犯罪情形，全面蒐證掃蕩，陳家欽強調，這一波除暴專案「掃黑無期限，直到一網打盡為止」。