新聞分析》拉攏老人下猛藥 單純活動也出包

2017-10-29

記者陳曉宜／特稿

台北市長柯文哲今年為拉攏銀髮族群，強打相關政策，幾乎週週都有長者行程。以重陽登山活動為例，不僅增加平面健走路線，更推出超過七萬元的電動機車大獎做為號召，在媒體大做廣告宣傳。如今，單純的登山活動出包，更加凸顯柯市府心態之可議。

整體來說，從台大濺血事件到登山活動的失敗，不是柯市長口中人潮暴增、因應不及、規劃動線不佳的結果；根本問題出在柯市長用人哲學，以及由上而下的決策模式。

再曝柯用人與決策的老問題

主辦單位之一的社會局長許立民，是柯台大醫院的學生，上任之初因其缺乏社福背景曾遭質疑，但柯一路相挺。對於柯、許立下的決策，沒有首長願意提出不同意見。重陽敬老金也就是在這樣的決策模式下被取消，政策一出，批評聲浪不斷，柯卻對外推說是被其他縣市首長給拐騙了。

上海市政府主辦的中國新歌聲活動進入台大校園，引爆衝突、學生被打，柯第一時間稱市府沒有疏失，力保文化局長鍾永豐，但事後被揭露市府有疏失，柯仍推說是台大校園自治問題。

社會局坦承，重陽登山活動是受市府高層指示辦理。柯市府由上而下的決策模式，讓資深的事務官、應負起責任的政務官只能唯命是從，讓柯市府三年來外行領導內行，錯誤決策不斷。

更可議的是，此次摸彩活動宣稱由社會局向各商業公會籌募，但讓人好奇的是，價值七萬元以上的電動機車，與柯市府正在推動的電動機車政策，以及各單位積極辦理的電動機車招標案，是否會有不當連結？市府都應在事後檢討時說請楚講明白。