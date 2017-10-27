蔡習會？「雙方都要主動才會成」

2017-10-27

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共十九大甫閉幕，因中共總書記習近平提及「兩岸領導人會面」一事，引發外界猜測「蔡習會」是否可能成局。國安局長彭勝竹昨表示，面對此事態度應務實，以現況來說，兩岸關係不是習的第一優先，雖然不能說完全沒希望，但「可能性不太大」。

立法院外交國防委員會昨天就「中共十九大後對台影響與評估」召開會議，邀集國安局、外交部、陸委會與經濟部報告並備詢。習近平在十九大政治報告中提及「實現兩岸領導人的歷史性會晤」，引發外界對於「蔡習會」的想像。

民進黨立委劉世芳與國民黨立委江啟臣質詢時均關切國安單位對於「蔡習會」的評估？彭勝竹表示，中共目前對台還是採取反獨促統政策，在「蔡習會」這件事，應該務實面對，同時促請中共面對中華民國存在的事實。彭認為，基本上「蔡習會」不能說完全沒有希望，但習近平剛完成十九大，在面對國內局勢、鞏固權力核心和國際現況的情形下，兩岸關係不是他的第一優先，因此習做這件事情的「可能性並不太大」。

陸委會副主委林正義則說，我方當然期待有這種可能性，從二○一五年習近平對馬習會的主動性來看，習近平想創造歷史，若「蔡習會」有可能，也就代表北京對台政策，已有一個「比較符合對等和尊嚴的安排」。

林正義也強調，兩岸之間「都要主動」才會促成這件事發生，並非單方面期待就能達成，例如馬習會是雙方都有主動和期待。