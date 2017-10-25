蘋果、高通互告 供應鏈遭拖累

2017-10-25

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國智慧手機大廠蘋果及行動晶片大廠高通今年來一路纏訟，蘋果指控高通涉及壟斷、高通就反告蘋果侵權，官司從美國一路打到中國，鴻海、和碩、緯創及仁寶等「蘋概」組裝廠也被拖下水。

蘋果先在今年一月二十一日向美國加州南區聯邦地區法院遞狀，控告高通違反專利授權協議，從事市場壟斷行為；高通在四月十日向該法院提出反告，指控蘋果違反與高通間協議，干涉蘋果供應商與高通間的長期協議等。

高通五月十七日又向加州南區法院遞狀，控告蘋果供應商鴻海、和碩、緯創及仁寶等四台廠，違約未支付專利授權金，尋求救濟措施和十億美元損害賠償；蘋果隨後在六月二十日向該法院擴大對高通訴訟範圍，希望法院停止高通不合理的專利授權條件，並同意得與蘋果協商更公平使用條件。

高通七月再向美國國際貿易委員會（ITC）遞狀，指控蘋果iPhone及iPad產品侵犯六項專利權，又於德國對蘋果侵權行為提告，請求損害賠償及禁令救濟。

蘋果則與四台廠聯手反擊，七月十九日向加州南區法院提告，反控高通收取專利授權金過高，涉及市場壟斷。

高通十月十九日向中國北京知識產權法院遞狀，指控蘋果使用高通專利卻未支付任何費用，要求禁止在中國生產及銷售iPhone手機。雙方你來我往，不知何時關係可破冰。