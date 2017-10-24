慶富投資中國 獵雷艦機密恐外洩

2017-10-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕慶富造船承造三四九億元的國艦國造獵雷艦案，屢遭爆料與中國關係匪淺，民進黨立委王定宇昨質疑，慶富不僅財務狀況差、造艦能力不足，更危險的是慶富在中國有多項投資案，「會成為中國的人質」，也可能使國艦國造出現機密外洩之虞。

國防部坦言事前不知情

民進黨立委蔡適應昨質詢國防部時，海軍參謀長李宗孝坦言，對於慶富與中國的關係，「國防部事前並不知情」，強調未來會加強查核。

時代力量立委林昶佐質疑，國防部不知慶富在中國的投資協議，造成技術外流、洩密等高度國安風險；而且仍將續與慶富合作納入後續方案，實在令人無法信服。

慶富日前被爆與澳門公司有資金往來、後又流出疑似向香港中資採購聲納系統零件的契約文件。立法院外交國防委員會昨就「國軍獵雷艦執行進度」召開專案報告。

王定宇受訪表示，他擔憂慶富不僅沒有能力解決財務問題、沒有造艦能力，更危險的是慶富在中國東山島、廣西與福建都有投資案，動輒數十億元，當承包國造艦艇的廠商主要投資案都在中國，「財寶在哪、心就在哪，怎麼可以讓他繼續造艦？」

王定宇強調，例如漳州東山島是解放軍軍區，慶富在那蓋水上樂園，然後幫台灣國軍造獵雷艦，難防洩密。

蔡適應質詢時也指出，前獵雷艦案專案計畫主持人、慶富董座兒子陳偉志，也被發現代表香港資金出席福建漳州東山島水上渡假村的設計匯報會議；國防部是否知悉？委託造艦會不會擔心？李宗孝回答時竟表示，事前國防部並不知情，「都是披露後我們才知道」。蔡適應質疑，若不是慶富爆發財務問題，如何防堵計畫主持人辭了之後去做「其他工作」？

國防部：強化人員查核

李宗孝說，國防部記取這次經驗，在所有附加條款裡加註管控；國防部採購室主任黃希儒坦言，該案於二○一四年簽約時，「機制沒有這麼完整」，但契約裡都有保密條款，「專案經理人當然也是管控範圍」。

黃希儒說，國防部最近在努力的就是強化人員深度查核，現在執行中的案子例如潛艦國造和國機國造等，若涉及機敏交付，均嚴格管控相關人員，「出入境都要報備」。

立委：不宜繼續履約

王定宇認為，國防部目前的措施更顯得慶富不宜繼續履約，因為慶富在中國有這麼多投資案，人員需要時常來往中國，該如何管控出入境？王定宇直言，現在海軍提出的四個因應方案，除非是台船購併慶富，並切割中國投資的業務，否則「最差的就是讓他繼續」；王還說，若慶富突然多一筆錢解決其財務問題，「我還擔心是中國給他的呢」。