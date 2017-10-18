無國界記者組織 籲反中國網路監控

2017-10-18

〔記者彭琬馨／台北報導〕中共十九大今登場，無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂昨受訪時強調，中國近年強化網路監控的情形不只發生在十九大前，顯示未來網路控管情況只會越來越嚴重；艾瑋昂警告，中國正在將管轄權慢慢擴及周邊區域國家，對此，全球每個民主國家都該注意。他提醒，包含台灣在內的民主國家，應避免協助中國發展網路監控技術。

七月來台設立第一個東亞據點的無國界記者組織，秘書長德洛瓦、執行長艾瑋昂針對中國即將舉行的十九大投書媒體發表聲明。艾瑋昂昨受訪強調，中國向來在大型活動前都會加強網路監控，但近年習近平上任後，對網路進行的監控愈加緊迫，他認為，在十九大習近平掌權後，類似的限制將更擴及。

艾瑋昂指出，中國正透過各種經濟活動將管轄權擴及全球，若外國公司協助中國發展或強化監控網路的技術，讓中國能更集中管理網路監控行動，只會讓中國集權化的情況越發嚴重；他並警告，蘋果或Google等科技公司不該協助中國強化網路監控管理技術，而政府應對此行為進行管制；艾瑋昂認為，中國對資訊監控的發展不只與中國有關，而是每個民主國家都應更加小心，否則未來也可能成為被監控的對象。

艾瑋昂表示，面對中國，若不適時展現強勢，不可能被中國重視，呼籲包含台灣在內的民主國家，應積極站出來面對中國對網路展開的監控行動。