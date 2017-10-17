財產隱匿誰負責 婦聯會案搞不定

2017-10-17

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕內政部、黨產會、婦聯會三方將簽署行政契約，內政部長葉俊榮昨天在立法院內政委員會答詢時坦言，目前協商確實出現卡關，卡在「財產若有涉及隱匿，誰要負責的問題」。

期限內能否達共識仍有變數

據了解，三方協商代表昨天繼續開會協商，婦聯會方面不滿行政契約納入一堆懲罰條文，政府展現不信任的態度，雖然三方在協商時吵了一輪，仍答應各自回去再請示高層意見；儘管行政契約協商尚未破局，但能否順利在三個月協商期限（廿四日）前達成共識，確實出現變數。

內政部民政司司長林清淇表示，內政部不樂見協商破局，目前仍審慎樂觀，若真的協商沒共識，最後黨產會就是依法處理不當黨產，內政部則回到原先的程序，祭出行政處分，看要撤換負責人或解散政治團體，關鍵時刻希望各方能各退一步，讓協商能有成果。

若破局不排除祭出行政處分

民進黨立委陳其邁昨在立院內政委員會質詢指出，內政部在七月廿四日宣布，三個月內讓婦聯會組織轉型走入歷史，婦聯會是否有要召開會員大會？期限將屆，是否出現卡關？

葉俊榮答覆，協商小組每週都在開會討論，行政契約內容會包含資產捐給國庫，婦聯會曾表明願配合提早召開大會，但尚未召開，目前協商卡在婦聯會海內外分會財產若有隱匿，要由誰負責的問題。陳追問，簽署行政契約是否有變數？葉直言，「今天評估還是有變數，還是卡在隱匿部分。」

陳其邁質疑，即將簽署行政契約，為何負責人辜嚴倬雲仍不願見面，「你是天下第一部部長，你要跟她見面都見不到！」葉提及，「她有她的考慮」，可能個人身體因素或有自己想法，內政部願意積極面對，這不是卡在內政部。

陳認為，婦聯會旗下組織眾多，行政契約談及婦聯社福、聽障基金會及華興育幼院，卻不處理關係密切的華興中小學，內政部協商時為何不要求婦聯會說明清楚？應一併納入契約，不能夠切割。

葉俊榮指出，鎖定那三個單位是黨產會所認定。他形容，婦聯會歷史發展像一條河流，有一些支流，不一定有足夠證據能去處理。

陳其邁批評，那些都是用勞軍捐的錢成立，轉型正義怎能這樣處理？婦聯會拿不出證據，也說不出這些組織與婦聯會無關，華興中小學資產從哪裡來，內政部應要求婦聯會清楚交代，更要納入行政契約處理。