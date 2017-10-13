再扛APEC重任 宋：全力以赴

2017-10-13

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於再任亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖代表，親民黨主席宋楚瑜昨在記者會強調，此行將以自信而不自滿、對等不卑不亢態度，代表全體國人出席；同時也將全力以赴，努力達成蔡英文總統囑託。

雖然在前行政院長林全卸任後，有立委建議具財經背景的林全，是ＡＰＥＣ領袖代表適當人選，不過，據了解，中共下週三將召開十九大，我方ＡＰＥＣ人選在兩岸情勢不明等因素下，總統仍決定由宋出任特使。有別於去年僅以新聞說明方式發佈人選，今年蔡總統親自召開記者會宣布，宋也一同出席。

宋楚瑜表示，去年到今年，世界局勢有天翻地覆的改變，美國總統川普當選、中共十九大即將召開、北韓引發的東北亞局勢緊張。世界經濟略有起色，但國際政局諸多不穩定現象，無可避免會衝擊世界經濟及貿易走向。

宋指出，ＡＰＥＣ是中華民國以「中華台北」名義參加的最重要國際經貿場域，而參與ＡＰＥＣ可與世界重要領袖見面，第一手聽取大家看法，他一定會掌握機會吸收資訊，回來向總統與全民分享，並把這些經驗轉換成台灣如何與世界共同迎接未來的機會。同時在ＡＰＥＣ經貿場域中，也會凸顯台灣強項，尋求創造與其他會員經濟體互惠互補經貿合作商機與友誼。

宋楚瑜強調，台灣雖然小，但台灣經驗是值得驕傲的共同資產，面對美國這世界第一大經濟體，中國大陸提出「一帶一路」、ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴關係）、亞投行等大國強勢經濟的同時，台灣其實也可提供許多值得其他會員國做為參考的「小而美」發展方向與經驗。