焦點人物》李翔宙的三項任務未了

2017-10-13

記者涂鉅旻／特稿

退輔會主委李翔宙昨在國民黨立委連番質詢後，不甘被指「求官」，憤而請辭。軍旅資歷完整的李翔宙接掌退輔會後，勤走基層為退除役官兵發聲，還得扛下退伍軍人年金改革的重擔，豈料立委以狹隘政黨忠誠質問，點燃李掛冠求去的意念，除大動作「明志」外，也藉此表達對立委問政品質的不滿。

民進黨一直缺乏軍旅出身的軍系人才，蔡英文總統去年五月公布由林全組閣時，當時還具國民黨籍的國防部長馮世寬、李翔宙會成為內閣一員，受到矚目。

李翔宙在馬英九執政時期晉升二級上將，亦曾出任國安局長，留美的李行事嚴謹卻不失開明，身先士卒而非頤指氣使，從他上任後勤於拜會各地榮服處、榮民，甚至促進跨國交流等作為，可見一斑。

前行政院長林全曾指出，李翔宙上任後，須面臨年金制度改革、長照體系改善、退輔會所屬事業機構改革等三大挑戰，後兩者已有顯著成績，尤其退輔會所屬事業機構高層，過去多被質疑為「肥貓缺」，李上任後推動「考評制」、「旋轉門條款」，大幅化解外界疑慮。

不過，最棘手的年金改革制度，不僅牽動我國現役軍人士氣、募兵成效，甚至影響我國未來戰力建構，縱使退輔會一年多前即開始和退伍軍人團體頻繁接觸、溝通，但光是跨單位橫向溝通、面對反彈聲浪、整合各方意見與版本，就已經焦頭爛額，還要謹慎踏著「兩面不是人」的鋼索。

當他在國會殿堂被昔日的同志扣上「求官」的鐵枷，對這位投入軍旅數十年的老將來說，簡直是難以承受之重，也不難理解為何有不如歸去的感慨。