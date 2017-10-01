台大田徑場 高金素梅施壓出借

2017-10-01

台大體育室報告 揭事件始末

〔記者林曉雲、蔡亞樺、陳鈺馥／台北報導〕針對台大出借田徑場給中國選秀商演節目引發爭議事件，台大校方調查小組昨天首次開會，根據本報取得的台大體育室書面調查報告，體育室原本反悔不想出借，但無盟立委高金素梅辦公室主任透過教育部國會聯絡組「轉知關切」，逼使台大在九月十五日召開協調會，承辦人員「因此轉知、坦言受有壓力」，台大最後同意出借場地。

此外，台北市政府文化局科長沈希行全程參與協調會，一直詢問台大出借場地一事，不像文化局先前宣稱的「只是協助」。

台大調查小組是由主任秘書林達德主持，委員包括五名學生、六名教授；林達德對於高金素梅關切一事表示「不回應」，校方將在十月三日公布完整調查報告。高金素梅昨未回應，她的國會辦公室主任陳智篁說，不清楚這件事。

教育部政務次長蔡清華受訪說，高金素梅辦公室主任九月十五日打電話給教育部國會組陳姓組員，指原本台大已答應出借場地，但聽說台大悔約，請教育部了解一下，陳姓組員遂打電話給台大秘書處，詢問是否有悔約一事，告知回覆委員。蔡清華說，陳姓組員是依教育部國會作業模式轉知，未要求台大答應，次長和部長都不知道這件事。

高金未回應 辦公室稱不清楚

報告指出，幕婕塔公司今年八月八日向台大體育室借用田徑場舉辦「中國新歌聲」活動，隔日由台大共同教育中心主任郭鴻基、體育室主任廖正男核章同意，但考量借期六天太長及擔心噪音引發周邊居民抗議，九月十四日決定不出借，直至九月十五日廖正男召開協調會，會上幕婕塔公司負責人林博治說可解決噪音問題後才「真正同意」。

台北市文化局副局長李麗珠表示，文化局八月八日收到上海方E-mail希望協助行政事項，在台大同意租借前，文化局承辦員或相關人員都沒有與台大聯繫通話，九月一日才同意協助行政事項，九月十五日台大來文反映擔心該節目有噪音問題，因此文化局派員到場會勘，在這期間文化局人員未與台大聯繫，只有跟上海方聯繫。