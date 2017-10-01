台大濺血案 統促黨8人涉嫌

2017-10-01

尚有1人未到案

〔社會新聞中心／台北報導〕台北市警方成立專案小組偵辦中華統一促進黨成員毆傷台大學生案，迄昨查出，涉嫌參與衝突、涉及傷害等案情的統促黨、愛國同心會等成員至少九人，已有白狼之子張瑋等五人遭交保候傳，另有三人近日將函送法辦，還有一人未到案；台北大學學生李柏璋也被促進黨成員控告傷害，一併函辦。

警方表示，已查出未到案的是男子藍靖凱，警方於九月廿五日寄發通知書，通知藍男十月二日到案說明。

專案追查 過濾80段影像

專案小組連日來過濾眾多監視器畫面，同時蒐集網路、新聞、廠商提供等相關畫面，共取得八十段影像，過濾出與統促黨這一方有關的被告有九人、目擊證人七人；被查獲涉案或遭控毆人、恐嚇等犯行的統促黨有關人員為張瑋、胡大剛、汪建成、王啟鑌、林紹哲、謝松伯、楊紹瑞、藍靖凱八人，另有一人官秀貞是愛國同心會成員。李柏璋則被統促黨成員控告公然侮辱、傷害和毀損。

警方說，對於尚未到案者或是證人，安排近日內持續傳喚，以釐清案情。另外，警方聯繫台大校方，校方表示財產、設備未損壞，不會提告。

警方表示，台灣大學田徑場九月廿四日舉辦「二○一七中國新歌聲—上海、台北音樂節」活動，因現場有學生抗議，衍生統促黨眾人趕來發生衝突，造成台大歷史系學生張耿維遭甩棍攻擊頭部受傷。