2017-09-29

賣研發衝VR 說法很矛盾

〔記者王憶紅、高嘉和／台北報導〕宏達電上週以十一億美元、約三三○億元台幣將手機代工研發團隊賣給Google，有財經專家建議應拿這筆錢辦減資、回饋股東；但外資分析師從財務數字發現，宏達電有營運活動之淨現金流出明顯加快、短期借款異常增加、帳上可變現資產有限等六大疑問，賣研發團隊入帳的錢，根本不是「閒置資金」，恐是用來解決未來錢關的燃眉之急，不僅無力辦理現金減資，甚至還得辦理現金增資來強化財務結構。

宏達電聲稱與Google交易後，還繼續保有自己的手機團隊，明年會繼續推出新一代旗艦機，且王雪紅宣示要加大投資AR/VR、物聯網等新事業，留下的研發人員會比去Google的收入高等；但出售核心團隊，肯定會打擊消費者對HTC的品牌信心，非手機新業務又以早期研發成份居多，短期要貢獻顯著的營收及利潤有困難。外資分析師直言，對比種種財報疑點，宏達電說法是自相矛盾。

根據宏達電合併現金流量表，前年營運活動之淨現金流出一三一億元，去年是一二二億元，但今年上半年就高達一三九億元，較去年同期的五十三億元大增逾倍，是「營運燒錢太凶」；另宏達電前年底現金部位為三五三億元，去年底為三○一億元，到今年上半年底為二五一億元，看似去年僅流失五十二億元，今年上半年僅少五十億元，但若扣除去年處分長期資產入帳九十億元、今年上半年的處分金額十四億元，實則是「現金流失太快」。

宏達電除處分長期資產外，今年上半年還借了八十五．五億元的短期貸款，過去幾年來財報上從未有類似短期貸款；扣掉這筆短借，宏達電淨現金（現金減短期貸款）只剩約一六六億元，以宏達電上半年營運活動現金淨流出達一三九億元，就算下半年燒錢速度不變，即手機市占不續跌，到年底帳上淨現金恐加速探底。

燒錢太凶 短期貸款85億

外資分析師指出，這八十五億餘元的短期貸款是發生在今年上半年，還款壓力將在明年上半年；因此出售手機代工研發團隊的三三○億元在明年首季入帳，是拿來救急的、不是閒置資金可用來減資。

宏達電到今年上半年底帳上不動產、廠房及設備總值約一一五億元。外資分析師說，可以變現資產已不多；另雖然賣掉手機研發團隊可變現及瘦身，但上半年總研發費用只有五十二億元，就算研發費用每半年可省下三十億元，但對比營運活動淨現金流出速度，財務狀況還是無法「止血」。

對於外界質疑，宏達電僅回應， 財務一向保守穩健，資金調度正常，可以充分支應營運需求；同時，目前公司營運資金充足，沒有處分資產或現金增資計畫。