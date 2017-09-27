中國新歌聲租借場地 台大高層疑知情

2017-09-27

〔記者林曉雲、黃以敬、林彥彤、沈佩瑤／綜合報導〕台大出借場地給中國選秀節目一事不斷爆出新疑點，究竟廿四日是誰主動喊停？誰又不願中止活動？本報昨日越洋採訪人在美國訪問的台大代理校長張慶瑞，證實是他從美國越洋裁示當天中止演唱會，已要求台大全面檢討。但昨日卻又爆出更多公文證據，顯示台大高層對於主辦單位搭建「違建」舞台、上課時間租借田徑場等細節似乎都知情。

內部公文顯示高層同意搭舞台

此外，北市府文化局也曾派員到台大協助取得場地租借及舞台許可，並非只是「掛名協辦」；中國上海市台辦主任李文輝在廿四日，更親至台大現場「督軍」。學者直指，「新歌聲」系列活動過去在其他國立大學就曾傳出有矮化校名的惡例，北市府與台大卻都未警覺。台大學生會及部分教授認為，預計今日回國的台大代校長張慶瑞，有必要與台北市政府對外清楚說明。

代理校長越洋裁示中止演唱會

張慶瑞昨受訪強調，廿四日他從美國喊停，下令停止出借場地，下午三點由主秘林達德轉達宣布；演唱會主辦單位一度不同意停辦、堅持要等中方高層指示，後來主辦單位在四點四十分才宣布活動提前結束。

北市文化局長鍾永豐除了說明文化局作為協辦單位，負責監督廠商配合場地主管機關需求，因此會協助校方與主辦方開協調會議，也證實他要求主辦單位配合台大四點前宣布停辦，但對方延誤時程。

張慶瑞另強調，已指示台大全面檢討，未來教學空間需以教學優先，絕對不可以影響教師與學生應有權利。

而相對於台大宣稱未出同意搭建舞台的公文，昨晚有更多台大內部公文在網路流傳，除了業者在九月一日發文請台大出具同意書以利申請舞台搭建許可的公文，還有一份則是上面有代校長張慶瑞、主秘林達德等人在九月十九日的核章。林達德昨晚說明，這是在內部審核中的函文，並未發出給業者，他是到十九日才在內部簽到相關公文，但業者的大型機具在當天就已進台大搭建舞台。

林達德昨並出示會議紀錄，說明所有活動細節在九月十五日體育室召開協調會才底定。北市文化局派員出席協調，主辦單位與台大體育室正式敲定可出借場地、活動日程六天半等細節。

學生會要求7日內公布調查結果

台大學生會指出，種種證據顯示「新歌聲」主辦單位申請場地根本未按正當程序，且過去田徑場不曾在上課期間出借過，業者卻可申請場地而造成停課，活動還從原先四天拉長成六天半；台大校方應儘速於七日內公布調查報告結果，且須有人負責。