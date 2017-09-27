以政黨掩護暴行 統促黨爭議多

2017-09-27

〔記者王冠仁、劉慶侯／台北報導〕中華統一促進黨涉及台灣大學暴力滋擾案，再度上新聞版面，統促黨創黨理念宣稱要通過和平談判實現兩岸和平統一，但成員參與政治活動時，卻經常牽扯暴力衝突事件，讓外界冠以「假政黨之名、行滋擾之實」，而創黨元老兼統促黨總裁的「白狼」張安樂，本身有濃厚竹聯幫背景，且黨內不少成員涉及刑案，遊走在政黨與黑幫之間的灰色地帶，常讓人懷疑是否以合法政黨身分來掩護黑幫行動。

總裁張安樂 竹聯幫元老

張安樂是竹聯幫元老級人物，高中時就加入竹聯幫，一九九五年涉嫌介入榮福與一鼎公司的百萬款項糾紛，隔年疑指使幫眾向英泉公司暴力討債，這兩案讓張安樂遭通緝。

成員涉暴力討債等刑案

除張安樂外，統促黨副主席李宗奎，綽號「鍾馗」，為前竹聯幫地堂堂主，疑似介入某飯店經營權移轉案、北市南港某公司債務糾紛案，被刑事局登門逮人；「子路黨部」副主委游家豪曾在二○一二年於新竹劃地盤，率小弟滋事、砸店、毆人、暴力討債與詐賭；二○一五年，「台中孫臏黨部」主委江瑞麟也涉及暴力討債，甚至還嗆被害人「不還錢就割腎」。

檢警發現，統促黨近年來頻頻現身街頭，太陽花學運時，張安樂率眾到立法院外，與反服貿民眾衝突；前年八月教育部反課綱活動，張安樂率眾「路過」，向抗議學生喊話。去年底的核安食品公聽會，張安樂與黨員前往公聽會現場抗議，與警方推擠拉扯，今年多場反年改抗議，張安樂與黨員都曾出現在抗議現場。

香港社運人士「香港眾志」秘書長黃之鋒等人，今年初受邀來台，黃在桃園機場被黑衣人「暴力接機」，張安樂次子張瑋與統促黨成員當時也在場，張瑋因與警方推擠拉扯，被依妨害公務罪嫌送辦。

另外，統促黨成員李承龍去年七月在桃園龜山「台灣民政府」總部外縱火遭法辦；今年二二八紀念日時，李在中正紀念堂出拳毆打執勤警官，數月後還對烏山頭水庫的八田與一銅像「斬首」。