議員爆料 中國節目「交辦」北市府 動員千人參加活動

2017-09-26

〔記者郭安家、周彥妤／台北報導〕「台北市府已成中國台北市政府了嗎？」

「『中國新歌聲』上海．台北音樂節」雖取消，但台北市議員許淑華、簡舒培昨爆料，北市府答應協辦活動後，中國的主辦單位透過電子信件、微信等通訊軟體交涉協辦事項，「交辦」北市府協助組織觀眾一千人，且以學生、青年、社區基層人士為主，「請台北市相關部門做好台大校外、北市內保安協助」。許淑華質疑台北市政府成了中國台北市政府了嗎？文化局長鍾永豐則強調，市府未動員學生參與。

質疑淪為中國台北市政府

許淑華指出，上海方八月廿五日寄送名為「中國新歌聲台北音樂節，請北市府協助事項」的電子郵件，要求文化局擔任活動協辦單位，並擔任溝通與協調角色。她痛批，難道凡事只要挾著台北、上海雙城論壇的名義，上海隨便寫一封電子信件，北市府就照單全收？

該活動主辦單位包括上海海峽兩岸交流促進會、上海文化聯誼會及上海兩間傳媒公司。許淑華指北市府官員昨對她表示，上海市府透過微信傳協辦需求給北市府，包括聯絡溝通台北市立大學、推薦節目所在學校，活動期間宣傳、推介交流活動；「協助組織」九月廿四日現場觀眾約一千人，以學生、青年、社區基層人士為主。上海方提出協辦需求還有，演唱會贈票將即時提供給文化局提前發放給北市方「組織的觀眾」，請市府協助九月廿四日台大場外圍保安工作，活動將完成所有「正式報批手續」等。簡舒培批，這些用字、行政流程，形同中方「交辦」北市。

市府：未動員學生參與

北市府發言人劉奕霆說，北市府做為協辦單位，不代表要遵照中方提出的需求。一位市府幕僚說，該商業活動發了一萬張門票，根本不需要組織動員，市府不會接受這種要求。

〈span class=paperkeyword〉中國新歌聲#台北市文化局#台大〈/span〉