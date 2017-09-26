血濺台大 學生︰統促黨武裝攻擊

2017-09-26

〔記者郭安家／台北報導〕「『中國新歌聲』上海．台北音樂節」前天演變成流血事件，被毆打的台大歷史系同學張耿維昨在台北市議員顏聖冠、簡舒培陪同下開記者會，指控前天在校外被「武裝攻擊」，左手被打到骨折開刀，他隔空問台北市長柯文哲，「這種組織犯罪難道都不用被肅清處理嗎？」學生也不滿報警後長達四十分鐘，直到統促黨成員離去兩分鐘後，警方才到場。

台北市警局大安分局長楊鴻正表示，前天早上已接獲情資恐釀衝突，詢問台大主秘林達德是否需要校園維安，林以校園自治為由拒絕警方入校，前天下午陸續接獲五十多通報案電話，包括校內衝突等，地點皆屬校園內，警方再詢問台大駐衛警是否要協助，校方仍說不用。

受傷生︰被胡大剛甩棍打到骨折

此言一出，引發現場的黃姓同學批評「為何要扯警方入校園議題」，台大學生張耿維說，台北大學學生李柏璋遭人包圍，他勸說「不要打架，等警察來！」突然有人攻擊他後腦勺，統促黨的胡大剛以甩棍將他的左手打至骨折。而白狼之子張瑋則衝向學生揮拳；根據影片，張還嗆「拍什麼拍！有事嗎？」一旁幫眾也上前叫囂、追打學生。張耿維說，他們開三輛車，不斷增援人手、武器，拚命叫囂車上還有什麼，形同武裝攻擊。

白狼之子張瑋衝向學生揮拳

張耿維表示，他於五時二分起，陸續打了十幾通電話，五點廿六分前，就有兩通電話向員警提及，案發地點在台大後門辛亥路、施暴者從辛亥路往建國南路方向走，但員警一直回他「派人了、有通知」；警察卻在凶嫌逃逸兩分鐘後才到達！國家沒有給公民遭受暴力時應有的保護。

「我真的想問台北市長柯文哲要處理組織犯罪嗎？」張耿維激動說，事發四十分鐘沒有很長，「但對於每一分鐘都可能被打到腦袋的我們非常漫長；我們都擔心張瑋（統促黨總裁張安樂「白狼」之子）的拳頭是不是衝到面前」、「他這麼大一隻，就衝過來，拳頭就往我們臉上招呼。」

台大生技系鍾姓同學哽咽表示，國家難道是這樣保護人民、保護學生嗎？學校老師一直教育學生要當一個正義的人、一個有道德的人，但當你面對暴力的時候，真的很無助、無力。顏聖冠、簡舒培昨為學生開記者會，但顏表示，不少同學擔心安危不敢出席記者會。

〈span class=paperkeyword〉統促黨#台大濺血案〈/span〉