國民黨團：憲改是假議題 騙選票

2017-09-25

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕兼任民進黨主席的蔡英文總統昨在民進黨全代會上宣布，將啟動憲政體制的改革；立法院國民黨團表示，不反對討論修憲，最重要的是改內閣制或總統制要一併納入，不能只在那「大砲打小鳥」，國民黨團還質疑憲改工程是個假議題，民進黨想在明年選舉用「十八歲公民權」騙選票。

民進黨團︰憲改到什麼程度 大家討論

民進黨團總召柯建銘受訪表示，這是一項大改革、是大家要面對的問題，包括十八歲公民權、票票不等值、政府體制等，可能是大家比較有共識可以討論的，但憲改究竟要改到什麼程度，仍須大家共同討論。

民進黨立委段宜康指出，若要趕在明年底地方大選，同時進行修憲複決，修憲案明年上半年必須送出立法院，因為還得有六個月公告期，「這個會期內，就得啟動憲改工程。」

由於立院院會審查憲法修正提案時，須有立委四分之三出席及出席立委四分之三同意才通過，而國民黨現有席次超過四分之一，若國民黨反對修憲，則修憲案根本出不了立院。

國民黨團總召林德福表示，民進黨說要修憲「聽聽就好」；黨團書記長林為洲質疑，憲改工程是個假議題，民進黨想在明年選舉用「十八歲公民權」騙選票，涉及領土主權的，怎麼不敢去碰？他不反對修憲，但要改內閣制或總統制，須一併納入考量；他建議訂日出條款，在二○二四年生效，那時誰當總統大家都不知道，避免因利益衝突而修憲卡關。

親民黨團總召李鴻鈞表示，憲改不能只針對「十八歲公民權」選舉部分，應要有全面性、通盤性的檢討，蔡政府應先召開國是會議，傾聽朝野及社會各界的意見，不然修憲門檻高，只要國民黨團不同意一定過不了。

時代力量立委黃國昌指出，二○一五年的憲改運動因國民黨的掣肘功虧一簣，未能在去年總統大選交付公投，時力去年六月就已提案，但立法院遲未能成立修憲委員會，他希望透過由下而上的公民參與，為台灣創建一個全新憲法，建立權責相符的政府體制。