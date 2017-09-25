王世堅批柯》北市府：柯秉持「朋友要多、敵人要少」原則

2017-09-25

〔記者郭安家、楊淳卉／台北報導〕民進黨北市議員王世堅昨天在全代會批柯，獲得全場鼓掌，北市府發言人劉奕霆表示，柯文哲市長仍秉持民進黨是最重要盟友的理念，維持「朋友要多、敵人要少」的原則，尊重外界各種意見表達。

一位親柯文哲人士則表示，二○一四年選舉時，民進黨是透過黨章授權彈性解釋，即全代會通過「五都提名特別條例」，授權黨主席提名、中執會通過，而民進黨也與柯文哲達成進行整合民調的共識；二○一八年作業方式略有不同，但柯認為採取民調PK模式的話，對於民進黨主席蔡英文來說，等於有個台階。

柯最快今見新警局長陳嘉昌

另外，針對北市警局長換人風波，台北市長柯文哲最快今天（廿五日）與台北市警察局長陳嘉昌見面，但昨天台大校園外發生統派人士毆打學生流血事件；民進黨台北市議員顏聖冠痛批，柯文哲與新任警察局長陳嘉昌的僵局，已造成治安漏洞，該事件必須徹查到底，給學生和市民一個交代，否則議員絕不善罷甘休。

顏聖冠說，陳嘉昌是無辜的，沒有選擇戰場的權利，但柯文哲無聲抗議中央，看起來都是多餘的情緒、像小孩子生氣，呼籲柯應成熟一點，和陳嘉昌坐下來談。

北市府高層表示，今天將會致電陳嘉昌，看柯市長、陳局長兩人今天行程能否配合，於北市府談警政議題，若今天約不成，最慢明天中正區行動市政會議時，柯、陳兩人將會首度碰面。