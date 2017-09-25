張花冠再曝恐嚇 陳明文：罪名一再加碼

2017-09-25

〔記者曾迺強、王善嬿、王俊忠、蘇芳禾、楊淳卉／綜合報導〕嘉義縣長張花冠廿三日深夜在臉書發文，指被立委陳明文摟肩恐嚇；陳明文昨早聲明「張縣長指稱我對他性騷擾，十天之後又改口說是恐嚇，罪名一變再變，一再加碼。」。

張花冠前晚在臉書發文，指稱十三日民雄大士爺文化祭那晚被陳摟肩，陳說「我的官司都處理好了，等宣判確定沒事後，會讓你死得很難看」，指陳已涉及恐嚇罪；臉書並連結《法治時報》一篇新聞報導，指十年前陳明文在縣長任內，涉及民雄汙水道貪汙案，縣府事後被迫賠償廠商一億元。

民雄汙水道案一審判陳明文無罪。對於張花冠說法，台南高分院發言人林英志回應說，該案將於九月廿六日下午宣判，為維護審判獨立，請外界勿揣測。對於張告陳性騷擾案，嘉義地檢署發言人、主任檢察官林俊良說，已分案指派檢察官調查。

張花冠昨早表示，「我這次沒有告恐嚇是留一個餘地」，歡迎他（指陳明文）來告；性騷擾部分，「他停，我就停」、「希望陳委員深切檢討反省」。

針對張花冠指控，陳明文昨天表示「子虛烏有」，指大士爺文化祭當晚未和張花冠談到這個官司，只有提醒她，《法治時報》的報導對他非常不公平、子虛烏有，是不是要讓他死？這種做法好嗎？

陳駁指控 疑張背後有人指點操作媒體

陳明文說，張花冠當下沒有任何反應，三天後說要告他性騷擾，十天後在民進黨全代會召開前夕發文做不實指控，操作媒體報導，說他恐嚇，背後可能有人指點。

張花冠對此回應，「沒有的話，摟著我廿分鐘幹什麼？」她表示事後才知道陳明文抓狂是為了《法治時報》的報導，但《法治時報》跟她完全沒關係。

張：沒有的話，摟著我廿分鐘幹什麼？

兩人除了隔空互嗆，昨天張花冠在民進黨全代會發難，當著總統蔡英文的面說，有人在基層散布謠言說她求官。「我公開請問主席，我什麼時候跟妳求過內閣的職位？如果沒有，請主席幫我澄清。」她還抱怨選對會召集人陳明文不夠公正，陳的哥哥兩次總統選舉都站在對方陣營；擔任大會主席的蔡英文當場笑出來，沒有回應，直播畫面同時帶到陳明文時，他則是沉著臉癟嘴。