F-16升級預算 竟挪14億給獵雷艦

2017-09-17

獵雷艦購案 海軍預算無法全額支應

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方調整「空軍F-16戰機性能提升計畫」，總經費由一一○○億元上調到一二九六億餘元，離譜的是，軍方去年竟然未經立法院同意，擅自挪用F-16戰機性能提升計畫年度預算中的十四億二千萬餘元，做為支應海軍獵雷艦採購經費之用。

空軍的錢 軍方：今年度內全數歸墊

軍方官員昨晚指出，去年因為獵雷艦採購案進度出現變化，海軍的預算無法全額支應，因此決定將國防部年度預算內，同屬「一般武器及戰備支援裝備購置」科目的空軍司令部某項預算，進行跨軍種的「資源調控」，並且會在今年度內完成歸墊。

海軍採購新式獵雷艦計畫一波數折，除了得標廠商因涉及聯貸案遭檢方偵辦、相關人員交保，軍方本身對獵雷艦案經費運用也有違法挪用預算之虞。

根據國防部向立法院提交的獵雷艦案相關報告內容指出，獵雷艦案得標廠商慶富公司在一○五年一月十六日完成輸出許可證明文件的交付後，已完備開工條件，軍方在同年三月辦理開工款第二期款的交付作業，金額計為卅三億二二一二萬八三○○元；國防部報告中直接載明說，這筆經費的來源，是由「本案一○四年度保留預算十八億九五五五萬元，及『空軍司令部資源調控一○五年度十四億二六五七萬八三○○元』支付」。

報告中表示，這筆由空軍司令部「資源調控」的款項，會在一○六年度內全數歸墊完畢。相關人士透露，被軍方挪用的空軍預算款項，就是「空軍F-16戰機性能提升計畫」一○五年度的預算。

「這個問題一定要有人負責」

一○五年度的「F-16戰機性能提升計畫」編列預算額度為一三三億六三四八萬元，軍方竟然可以挪用其中的十四億二千萬餘元，做為海軍獵雷艦採購經費之用；相關人士說，有權做出這個決定的人，層級在空軍及海軍司令部之上，只有國防部的決策官員才有這個能力，而且是在未經立法院同意的前提下蠻幹，這個問題未來一定要有人負責。