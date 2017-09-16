暌違14年 日本和牛將解禁登台

2017-09-16

〔記者吳欣恬、劉力仁、王憶紅、彭琬馨／台北報導〕因狂牛症禁止輸台十四年的日本、荷蘭、瑞典牛肉叩關成功，衛生福利部昨宣布將放行三個國家的牛肉進口，食品藥物管理署近期將公告開放，正港日本和牛將重現台灣各大賣場。台灣日本關係協會秘書長張淑玲昨表示，此開放有助於台日間未來的整體合作。

日本荷蘭瑞典 因狂牛症禁入

衛福部今年七月十七日預告日本、荷蘭、瑞典「牛肉及其產品之進口規定」草案，預告六十天徵求各界意見，昨天期滿；衛福部食藥署科長吳宗熹說，預告期間透過民意信箱與電話詢問者，多詢問開放評估程序、開放時間點、輸入的程序及要求等意見，這些意見並不會影響上述三國牛肉進口的結果，因此草案內容並未大幅調整。

根據草案，三國牛肉輸入條件為，屠宰時均需去除具狂牛症及人類庫賈氏症風險部位，包括腦、頭顱、眼、三叉神經節、脊髓、脊柱與背根神經節等；牛隻則須在當地飼養一百天以上，日本及瑞典的牛隻月齡不得超過卅月，荷蘭則不得超過十二月。

我牛肉94％進口 美牛量最多

吳宗熹說，食藥署將綜整意見，正式發布三國牛肉進口規定，經行政院公報刊登即生效，待荷蘭、瑞典及日本提送證明文件及合格工廠名單後，辦理後續開放事宜。荷蘭、瑞典、日本牛肉及相關產品進口條件比照現行美國及加拿大牛肉進口條件，必須是健康的牛隻，且經過嚴謹的源頭管理及輸入查驗。

我國牛肉九十四％由國外進口，目前已開放美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭及巴拉圭等國牛肉輸台。美國進口量最高，一年高達十萬九千五百二十二公噸，其次是澳大利亞四萬三千零九十九公噸，台灣國產牛肉約六千八百公噸。

正港和牛油花均勻 老饕的最愛

飯店、餐廳業者指出，日本和牛油花均勻，肉質鮮嫩，入口即化，是許多老饕的最愛，台北晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正便表示，牛肉是晶華重要品項，當然會引進日本和牛給消費者品嚐；老爺酒店集團執行長沈方正說，日本和牛口碑不錯，一定會依照各飯店餐飲需求引進；乾杯集團也表示，有機會一定會引進日本和牛。