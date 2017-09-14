民進黨2018提名草案 未列「現任者優先」條款

2017-09-14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨昨天召開中執會，會中通過「二○一八年直轄市長暨縣市長提名條例草案」與「二○一八年直轄市議員提名條例草案」，兩項草案將送九月二十四日全代會通過。

在直轄市長暨縣市長部分，將分為三類，一是民進黨目前執政，縣市長要爭取連任的縣市，如桃園市、台中市、嘉義市等，將由黨主席提名，送中執會通過。由於部分縣市出現執政不穩，因此，外界也關注是否納入「現任者優先」條款？不過，最後草案並沒有相關字眼。

另一類則是民進黨執政已兩屆屆滿的縣市，如高雄市、台南市、嘉義縣等，則會辦理提名初選，採民調方式產生，初選時程由選舉對策委員會統籌規劃。黨內人士評估，台南、高雄等綠營內部激戰區，可能會等到明年農曆年前、後進行民調，其他較無爭議的縣市，希望能夠早一點確定人選。

在非民進黨執政的直轄市和縣市，如台北市、新北市、苗栗縣、新竹縣、花蓮縣，將由選對會評估後提出適當人選；如果選對會徵詢後有兩名以上人選，協調產生單一適當人選。若無共識，則由選對會綜合評估後向黨主席提出建議，再由黨主席提名經中執會通過。

此外，在非民進黨執政的直轄市、縣市長提名，如果有特殊選情考量，得經中執會決議後，另訂方案執行。這也被黨內人士認為是保留與台北市長柯文哲合作空間的「柯文哲條款」。

直轄市議員提名部分，首次參選的新人在初選民調可加權十％，新人若是三十五歲以下青年或具有新住民身分，民調可再加權十％。且新住民黨員參選者，不受入黨滿兩年才能參選的限制。