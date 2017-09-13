阿羅哈車禍 6死者都沒繫安全帶

2017-09-13

生死一線 繫安全帶輕傷

〔記者黃佳琳、鄭瑋奇、洪臣宏、蔡清華、葛祐豪、李欣芳、鄭鴻達／綜合報導〕國道中山高岡山路段前晚十一點四十分驚傳阿羅哈客運衝撞護欄事故，造成六死十一傷，六名死者都是未繫安全帶而被拋出車外，大部分有繫上安全帶的乘客都僅受輕傷；交通部長賀陳旦昨日要求於十月前加速修正「汽車運輸業管理規則」，要求大客車需強制乘客使用安全帶，也會在立法院本會期提出「道路交通管理處罰條例」修正案，以十月完成三讀為目標，將強制規範大客車乘客繫安全帶，違者可開罰，希望農曆年前實施。

強繫安全帶 拚10月三讀

今年二月蝶戀花旅行社遊覽車造成卅三死，許多乘客被拋出車外受撞擊死亡，當時檢討大客車在國道或快速道路應全車強制繫安全帶的聲浪高漲，但事隔半年，強制行駛國道或快速道路大客車全車繫安全帶的法規，至今仍躺在交通部。如今又發生阿羅哈六名未繫安全帶乘客遭拋出車外喪命；行政院發言人徐國勇昨表示，行政院長賴清德指示全力救護傷者，並要求交通部儘快查明原因，嚴正檢討。

國道警方調查，卅八歲阿羅哈司機吳協松前晚從高雄站發車往台北，十一時卅五分從岡山交流道上中山高，才走了約一公里、在北上三四七．九公里處，突然左偏失速撞上內側護欄，傾斜車體又撞上車道指示門架翻正，共滑行一一五公尺才停止，整條車道只見破碎零件、油漬、血跡散落一地。車體因強烈撞擊，部分乘客被拋出車外，三男三女共六名死者分別散落在中央分隔島草叢及內車道。

肇事客運車 有超速嫌疑

吳協松指出，車禍發生前一輛未開燈的自小客車突然竄出，當時該路段因天色昏暗，他怕撞上，轉動方向盤閃避，疑力道過大，導致車輛失控。本身也受傷的吳，經檢方複訊後依業務過失致死罪嫌諭令廿萬交保。

國道警方指出，當時車上十六名乘客滿座，但依現行法規，並沒有要求全部都要繫上安全帶，只規定與駕駛併列的前座座位、前後車門及安全門後第一排座位、最後一排面走道的座位等須強制繫安全帶。

不幸慘死的六名乘客都是在車輛撞擊內側護欄後，車身激烈左右搖晃被拋出車外慘死，國道警方合理推斷應都是未繫上安全帶所致。

警方表示，根據已查扣的行車紀錄盤，初步認定肇事客運有超速嫌疑，另將車上的影像行車紀錄器送往解碼，再由檢警釐清事故真正原因。