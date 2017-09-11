課審制度漏洞 保送文言文派上壘

記者林曉雲／新聞幕後
高中國文的文言文比例引發各界爭議，昨天課審大會決議維持研修小組所提四十五％至五十五％草案的結果成為定局，但並不代表課審委員們都支持高比例的文言文版本，「課審制度的漏洞」，才是文言文派大勝的關鍵。
4提案未過半 依研修小組草案通過
研修小組的草案，昨天根本未經課審大會委員表決，原因是更大幅調降文言文的四個提案票數都未過半，最後就直接通過研修小組草案。研修小組在此制度下變成「太上皇」，實際上未必有大會委員足夠民意基礎的支持。
課審委員不少人在會後，都對文言文派大勝的結果感到詫異和不解。全教總理事長張旭政更直言，如果多數委員都支持調降文言文比例，最後決議卻沒有符合多數的看法，這代表議事方式是有問題，教育部應檢視主席主持會議方式是否符合議事規範，議決方式竟如此違反民主程序。
教長乖乖接下「馬規」 便宜行事
總統蔡英文上任之後，對於高中生反黑箱課綱一事非常關注，除了課審會的民間委員任命要有立法院的同意，也做到以學生為主體，新增學生代表參與課綱審議。但教育部卻只關注到社會領域課綱需要檢討重訂，未注意到國文領域課綱也是馬政府時代訂的，包括研修小組成員的選聘、國文領綱草案的研訂，未必符合社會期待，教育部長潘文忠竟就「乖乖接下來」。
最不可思議的是，潘文忠訂定了課審大會的運作原則，要讓會議討論表決有所依據，但實際運作卻便宜行事，仍依循過往課綱審議的模式，把未重新討論的研修小組所提草案視為「原案」，包括將分組會審查意見、課審大會臨時提案則視為「修正案」，議事規則只對修正案進行表決，「保障」研修小組草案，因此昨天有不少課審大會委員不斷發言支持文言文比例下修，研修小組及課發會代表的回答，也無法針對為何比例要訂四十五％至五十五％進行說明釋疑，但最後結果卻是研修小組草案還是在未經表決狀況下「保送上壘」，非常不合理。
「制度的疏漏」造成課審大會昨天通過「文言文派」支持的案子，卻不是課審大會委員依民主程序投票決定，難怪有委員譏諷自己淪為背書角色。
馬政府亡靈繼續殘害高中生
學生最常自我閱讀的文本是「網路上文字、線上遊戲的語言」，最喜歡「用符號表情貼圖代替文字」，未來國語文仍要學生學高比例古文，老師如果仍是照本宣科教學，或鑽研細節的考試內容，恐怕只會讓學生更遠離國文、放下書本，高中國文教育變成讓學生對國語文失去興趣的「屠刀」，就這一點，教育部恐怕無法免責。