高中生怎麼說…多點台灣當代文學 更能了解這塊土地

2017-09-10

〔記者洪定宏、劉婉君、張聰秋／綜合報導〕「現在的語文能力不盡然是文言文教育能夠建構的。」台南女中二年級蔡嘉軒、呂珮瑄、楊青霞、邱筱涵認為，中華文化基本教材現為必修學分，文言文即使調降至卅％，整體的比例還是非常高，調降對古文教育影響不大。而且，文言文讀得再多，無法對日常溝通有實際幫助，語文能力也不會變好。

降至3成 對古文教育影響不大

四人認為，白話文的價值並不一定低於文言文，比起中國的文言文，多一點台灣當代文學，學生更能了解這塊土地。例如廖鴻基、吳明益、葉石濤、陳千武的作品，可以看見台灣有很多美麗的文學。吳明益的《複眼人》就是用吸引人的故事，帶讀者探討生態議題。

楊青霞說，高中生要考試的科目不只國文，但準備的時間有限，為了應付考試，高比例文言文，學生只能默寫、默背，無法融會貫通，學習負擔重。她建議文言文可以放在選修，讓學生依喜好選擇。

學生們也認為，選文應再精選，教學生批判思考、選擇自己的價值觀。例如古時「忠君」是主流價值觀，但文章內容以現今的眼光來看，卻可能會有不一樣的批判，放在現代學習並不適合。不過，像是《水滸傳》的人物刻畫技巧、《老殘遊記》的景物描寫技巧，則即使在現在也有學習的價值。

高雄中學二年級的廖志悅強調，高比例的文言與學生的生活脫節，白話是文言演變結果，但國文卻專注在過去文字上。現行文言文比例為四十五％至五十五％，老師卻需要用超過八十％的時間教學，有的教學方式有問題，甚至白話文教育的重心多只在作文課上。

彰化高中學生黃柏翰說，高中國文課本因高比例的中國古文嚴重排擠台灣在地文學和海洋文學，如果國文課多數時間都用在古文字句的注釋與翻譯，忽略白話文之美，將得不償失。