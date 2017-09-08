僵局未解 大巨蛋仍判部分停工

2017-09-08

法官認為「全面」停工不符比例原則 裁定公安工程可續作

〔記者吳政峰、徐義平、鍾泓良／台北報導〕台北市政府前年五月廿日以大巨蛋未按圖施工為由，勒令遠雄營造全面停工，遠雄向台北高等行政法院提出撤銷停工告訴，法官認為「全面」停工有違比例原則，判決「維護安全、防範危險」的公安工程可續作，其餘不得復工。

不過，遠雄去年已先向北高行聲請「停止執行（停工）處分」（假處分），法官去年七月就裁定「鏽蝕、水浮力、載重、坍塌」等四大公安工程不得勒令停工。換句話說，大巨蛋早已處於部分復工狀態；且去年的裁定與本案合議庭法官均為同一組人，昨日的判決只是肯定去年的假處分結果。

雙方都表示會研議上訴

對此判決，北市府認為法院認證遠雄未按圖施工、勒令停工「適法有據」，等於認同北市府對於大巨蛋的現狀處理，市府「大獲全勝」；遠雄則指出該公司主張的全面停工違反比例原則獲法官認同。雙方都表示會研議上訴。

法官表示，大巨蛋屬大型公共工程，最重公安，全面停工不僅影響遠雄商業利益，更攸關周邊公安與市民生命，不符合比例原則；針對大巨蛋工地有關「維護安全、防範危險」的工程，欠缺勒令停工的必要性，應予撤銷。

至於有重大公共安全疑慮的防火避難設計，以及電梯位置、取消樓梯、柱子內縮、外牆外推、樓板挑空等七十九個項目，遠雄均未按核定工程圖施工，法官認為勒令停工有理，維持原處分。

遠雄企業團公共事務室副總楊舜欽回應，判決證明市府勒令全面停工不僅違反比例原則，也危及公共安全，市府甚至對遠雄巨蛋所施作的公共安全工項進行行政刁難，足見為了鬥爭企業而漠視市民安全。

楊舜欽說，關於停工處分的適法性，目前巨蛋已通過性能審查，很遺憾法官並未考量，會再研議上訴。

北市都發局副局長張剛維則強調，當初勒令停工時，都發局即同意遠雄施作大底工程，去年九月及今年四月也同意遠雄十四項先行報備工程，並非沒有顧及公安。

媒體追問此判決是否會造成後續遠雄可對市府求償，張僅回應，現在談賠償還言之過早。

世大運主場館原設定於大巨蛋，因停工而改至台北田徑場，世大運已於上月底圓滿結束，大巨蛋全面復工仍遙遙無期。