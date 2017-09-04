鼓勵代替強制 別蹈一例一休覆轍

2017-09-04

中高齡就業世界趨勢 工商界樂觀其成「非常好」

〔記者羅倩宜、張凱翔、蘇金鳳、陳炳宏／綜合報導〕勞動部將推「中高齡就業條例草案」，工商界樂觀其成，表示銀髮族重新投入就業，本來就是世界趨勢，「非常好，非常贊成」。但工業總會提醒，應用鼓勵取代強制，「要讓企業主歡喜樂意地邀請銀髮族加入」，切勿重蹈一例一休覆轍，因強制造成更多問題。

工業總會秘書長蔡練生指出，面對少子化及高齡化，企業普遍缺工，現代人健康狀況普遍優於以往，適度延長退休年限，是很值得考慮的做法，但「重點是要思考不同行業的需求，不能一概而論」，千萬不要像一例一休，訂個一體適用的法律，強迫企業執行。

籲尊重市場機制 政策要彈性寬鬆

工總認為，應尊重市場機制，採彈性寬鬆政策，用鼓勵取代強制，「強迫性的政策，表面上看起來是愛護銀髮族，實際上是傷害他們的工作機會，就跟基本工資一樣。」

我就業人口 未來十年將快速下降

商業總會理事長賴正鎰指出，台灣就業人口目前約一千一百萬人，未來十年將快速下降；另目前六十五歲以上占總人口比率約十七％，十年之內將提高到二十％，都是勞力短缺的隱憂；「我很贊成政府推出獎勵銀髮就業的條例，這個非常好。」

賴正鎰強調，銀髮就業只是整體就業的一環，政府還應該考慮的是，國內整體就業率也在下降，原因不外乎是一例一休、年金改革造成的負擔，導致企業投資率下降。政府應通盤考量，不能只推單一面向的政策。

長者體力雖不如年輕人 但配合度高

「8 more鮮物專賣店」約七成員工是退休後二度就業的婆婆媽媽，負責人林益慶表示：「台灣職場對銀髮族不友善，但婆婆媽媽做事細心、有溫度，符合我們想要的企業文化。」唯一的限制是老人家要考量體力負荷。

弘道基金會去年在台中成立「不老夢想一二五號」，提供不老夢想展覽與餐飲服務，聘請八位平均六十六歲的不老服務生，其中年紀最高是七十四歲。「不老夢想一二五號」組長陳姿婷表示，長者上班準時、且主動、配合度高、懂得待人處世，但體力不如年輕人、學習科技產品較慢。弘道專員吳素芬強調，讓長者有工作，不但能發揮所長，更可延緩老化。