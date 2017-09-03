新聞分析》全民稅改 應兼顧公平與效率

2017-09-03

記者鄭琪芳／特稿

財政部週五公布稅改方案，從稅收影響來看，這次稅改可以定調為「減稅」，綜所稅減稅幅度相當大，且幾乎全民都可受惠，因此外界對於稅改大方向多給予肯定。不過，工商團體對於營所稅調高的反彈、投資人對於股利課稅方案複雜的質疑等，這些爭議都不可輕忽，行政部門應落實協調與溝通，以「輕稅簡政」為原則，讓我國稅制更能兼顧公平與效率。

這次稅改雖起因於股利所得課稅爭議，但財政部公布的稅改方案涉及廣泛，除了股利所得課稅提出甲、乙兩案，綜所稅最高稅率由四十五％降回四十％，營所稅稅率由十七％調高至二十％，保留盈餘加徵營所稅由十％降至五％，同時將綜所稅標準扣除額由九萬元調高至十一萬元，薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額由十二．八萬元調高至十八萬元，估計五四二萬戶受惠，因此財政部長許虞哲稱之「全民稅改」。

不過，儘管綜所稅大減稅，財政部估計，稅收損失約五十九億元（甲案）或六十九億元（乙案），低於外界預期的百億元以上，主要是營所稅調高三％，增加稅收六五四億元，即使搭配保留盈餘稅率減半，企業稅負還是增加，引發工商團體「加稅」的質疑。對此，行政部門應加強與企業溝通，同時思考提出相關配套以減輕企業的衝擊。

另外，兩稅合一設算扣抵制取消後，股利所得課稅提出甲、乙兩案，兩案都稍微減輕股利所得稅負，同時大幅縮小內外資稅負差距，由原本十六％縮小到三至四％，有助於改善「假外資」的問題；不過，對於中低股利者較有利的乙案，不僅可「二擇一」，還有抵減稅額、分開計稅等設計，確實過於複雜，讓很多人覺得「霧煞煞」。

財政部提出這樣的股利所得課稅方案，應是擔心引起「劫貧濟富」的質疑，但中低所得者通常沒有多少股利，加上綜所稅薪扣額與標扣額大幅提高，幾乎全民都享有減稅利益，對於股利所得課稅制度，可以少些公平的顧慮、多些簡政的思考，在公平與效率之間取得平衡。