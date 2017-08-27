法官採信馬「院際調解」 法界：僭越大法官職權

2017-08-27

形同獨創憲法第44條見解

〔記者陳慰慈、楊國文、吳政峰／台北報導〕馬英九洩密案一審宣判無罪，對於台北地院法官採信馬的供詞，是依憲法第四十四條規定，賦予總統「權限爭議處理權」，認定洩密行為具有「阻卻違法事由」不罰，法界痛批，此判決無疑認證「行政權可操縱檢察權」，總統可將手伸入司法個案，對司法權戕害不小。

台灣大學法律學院教授林明昕指出，雖對此案無深入研究，但看到法官採用總統專屬的「院際調解」判馬英九無罪，讓人覺得很訝異，因天底下沒有人這樣解釋的。

林明昕說，「院際調解權」有時代背景意義，這個條文本身不無問題，應該做狹義的「限縮」解釋才對，但北院卻反而做「擴大」解釋，認定可以阻卻違法，易讓外界有替人脫罪的感覺。

台北地檢署檢察官陳宗元也在臉書發文，直言對判決感到「失望」，認為總統的「院際調解權」應限於「院與院間之爭執」，但王金平、柯建銘涉及的司法關說案是私人行為，何來院際爭議可言？且總統並未依憲法四十四條規定，召集各院院長會商解決？

馬案判決 認證「行政權可操縱檢察權」

陳宗元表示，「該判決大肆擴張院際爭議範圍及總統調解權的手段下，無疑是為行政權插手司法個案開了方便的大門，打開了政治力干預檢察體系的潘朵拉寶盒」，此例一開，總統自此就可介入個案，侵害司法獨立權。

海洋大學海洋法律與政策學院院長陳荔彤指出，馬案屬社會矚目案件，牽涉元首、行政院長、檢察總長等高級官員，影響體制、法治層面廣大，豈可單純因「易」案就逕付獨任審判，應仿效德國採取合議制，讓多元意見進入審判討論，避免單面獨斷，總統蔡英文正好可藉此案得悉「什麼才是司法改革的重點」。

法官恣意解釋憲法條文 恐釀憲政糾紛

馬英九洩密案告發人、律師黃帝穎認為，大法官才有釋憲權力，北院法官為馬脫罪，獨創憲法第四十四條見解，為阻卻違法事由，僭越大法官職權，大法官迄今已做出釋字七百多號的釋憲解釋，但未針對憲法第四十四條的內涵主體、範圍進行闡述，台北地院法官無從援引大法官釋字案，竟恣意解釋，恐引發憲政糾紛。

黃帝穎指出，這個前所未見的見解，形同認證總統權力可以「無限上綱」，介入司法中的偵查個案，把總統變皇帝，如見解被維持，那麼未來每任總統是否都能比照辦理？只要不同機關首長涉及貪瀆，總統蔡英文請北檢檢察長邢泰釗來報告說明也沒有罪，因為是阻卻違法事由。

另對馬英九被控教唆黃世銘向江宜樺洩密部分，台北地院認為檢方舉證明顯不足，黃帝穎也痛批，黃世銘的判決書指出，黃世銘原無犯意，是受馬英九指示才向江報告，一審法官對高院的判決視若無睹，等於打臉高院，這是非常荒謬的事。