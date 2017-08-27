法官採信馬「院際調解」 法界：僭越大法官職權

2017-08-27

形同獨創憲法第44條見解

〔記者陳慰慈、楊國文、吳政峰／台北報導〕馬英九洩密案一審宣判無罪，對於台北地院法官採信馬的供詞，是依憲法第四十四條規定，賦予總統「權限爭議處理權」，認定洩密行為具有「阻卻違法事由」不罰，法界痛批，此判決無疑認證「行政權可操縱檢察權」，總統可將手伸入司法個案，對司法權戕害不小。

台灣大學法律學院教授林明昕指出，雖對此案無深入研究，但看到法官採用總統專屬的「院際調解」判馬英九無罪，讓人覺得很訝異，因天底下沒有人這樣解釋的。

林明昕說，「院際調解權」有時代背景意義，這個條文本身不無問題，應該做狹義的「限縮」解釋才對，但北院卻反而做「擴大」解釋，認定可以阻卻違法，易讓外界有替人脫罪的感覺。

台北地檢署檢察官陳宗元也在臉書發文，直言對判決感到「失望」，認為總統的「院際調解權」應限於「院與院間之爭執」，但王金平、柯建銘涉及的司法關說案是私人行為，何來院際爭議可言？且總統並未依憲法四十四條規定，召集各院院長會商解決？

馬案判決 認證「行政權可操縱檢察權」

陳宗元表示，「該判決大肆擴張院際爭議範圍及總統調解權的手段下，無疑是為行政權插手司法個案開了方便的大門，打開了政治力干預檢察體系的潘朵拉寶盒」，此例一開，總統自此就可介入個案，侵害司法獨立權。

海洋大學海洋法律與政策學院院長陳荔彤指出，馬案屬社會矚目案件，牽涉元首、行政院長、檢察總長等高級官員，影響體制、法治層面廣大，豈可單純因「易」案就逕付獨任審判，應仿效德國採取合議制，讓多元意見進入審判討論，避免單面獨斷，總統蔡英文正好可藉此案得悉「什麼才是司法改革的重點」。

法官恣意解釋憲法條文 恐釀憲政糾紛

馬英九洩密案告發人、律師黃帝穎認為，大法官才有釋憲權力，北院法官為馬脫罪，獨創憲法第四十四條見解，為阻卻違法事由，僭越大法官職權，大法官迄今已做出釋字七百多號的釋憲解釋，但未針對憲法第四十四條的內涵主體、範圍進行闡述，台北地院法官無從援引大法官釋字案，竟恣意解釋，恐引發憲政糾紛。

黃帝穎指出，這個前所未見的見解，形同認證總統權力可以「無限上綱」，介入司法中的偵查個案，把總統變皇帝，如見解被維持，那麼未來每任總統是否都能比照辦理？只要不同機關首長涉及貪瀆，總統蔡英文請北檢檢察長邢泰釗來報告說明也沒有罪，因為是阻卻違法事由。

另對馬英九被控教唆黃世銘向江宜樺洩密部分，台北地院認為檢方舉證明顯不足，黃帝穎也痛批，黃世銘的判決書指出，黃世銘原無犯意，是受馬英九指示才向江報告，一審法官對高院的判決視若無睹，等於打臉高院，這是非常荒謬的事。

  • 前總統馬英九昨日出席私立立人國小創辦人林惠芝回憶錄新書發表會，針對媒體詢問被控洩密案一審獲判無罪一事，馬微笑沒有回應，不過好心情全寫在臉上。（記者廖振輝攝）

    前總統馬英九昨日出席私立立人國小創辦人林惠芝回憶錄新書發表會，針對媒體詢問被控洩密案一審獲判無罪一事，馬微笑沒有回應，不過好心情全寫在臉上。（記者廖振輝攝）

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