今開課審大會 中華文化擬不限儒家

普高分組建議基本教材 開放老師決定授課內容
〔記者林曉雲／台北報導〕十二年國教國語文領域課程綱要草案，課審大會今天將開會討論，普通高中分組會議除提案將必修課程的文言文比例上限由五十五％降為三十％，對於外加的中華文化基本教材，也首度提案改變，主張不應侷限於儒家和四書五經，建議開放讓老師自行決定教授內容，亦即可教墨家、道家等思想，不再獨尊儒術。
另提案文言文比例上限降為3成
現行高中國文必修二十四學分，文言文佔四十五到六十五％，中華文化基本教材獨立四學分；但因應十二年國教轉變，新課綱重視學生「語文素養」培育，國文必修減為十八學分，中華文化基本教材減為二學分，但增加八學分選修，其中包括四學分必選。
新課綱重視語文素養 國文必修減為18學分
至於外加的中華文化基本教材，新課綱研修小組仍規劃明列《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》，但普高分組會討論後認為，中華文化多元，不只是四書，應賦予國文老師更大彈性，不再正面表列限四書，開放教師可考量教學節數、學生興趣與理解力，編選能融入品德、生命教育、生涯發展、人權教育等更合適內容。
中華文化多元不再限四書 墨家道家也可
此外，現行國文領綱和十二年國教研修小組版本，都要求每學期要有「古典詩歌」和「文化經典」各一課，等同增加文言文比例，分組會算過，某版國文課本的文言文竟高達七成五，因此提案建議，把古典詩歌併入文言選文，而文化經典如《詩經》、《楚辭》等則可刪除明定。
課審大會將逐一討論表決 教部未設立場
教育部國教署署長邱乾國表示，依課綱審議機制，課審大會預計針對普高分組所提建議案，將逐一討論表決，也可能再做調整，教育部未預設立場，會尊重課審大會所做決定。
普高分組委員、高市鼓山高中校長莊福泰受訪表示，外界誤認為課審會是「外行領導內行」，但他在會議所提意見，都有徵詢國文老師意見，不是個人想法。分組委員、全教總代表廖耿志老師則表示，課審會委員由不同領域專家學者組成，就是要避免落入學科老師的「本位主義」，更能真正以學生為主體。