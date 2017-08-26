馬洩密案判無罪 北檢：違背法令將上訴

2017-08-26

〔記者張文川、溫于德、謝君臨、施曉光／台北報導〕前總統馬英九被台北地檢署起訴洩密、教唆洩密案，台北地院昨宣判，法官認為馬英九向江宜樺、羅智強洩漏案情，確實有「洩密的故意與行為」，符合洩密罪的構成要件，但總統有憲法賦予的「權限爭議處理權」，符合「依法令之行為」的阻卻違法事由，因此不罰，判決馬無罪。

台北地檢署昨晚召開記者會，痛批判決違背法令，將造成權力分立、司法獨立及人權保障等諸多憲政價值門戶破裂洞開，將提起上訴。

馬英九則對判決結果感到欣慰。馬辦發言人徐巧芯轉述，馬認為，判決不只是攸關個人權益，更在確立憲法上總統應有的行政權限，「希望未來卸任的總統不必面對各種無謂糾纏，在任內能安心依憲依法治國」。

台北地檢署今年三月起訴指出，馬英九於二○一三年八月卅一日從時任檢察總長黃世銘口中得知尚未偵結的「特他六十一號」與「全民電通更一審上訴案」偵查秘密，向時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強洩漏案情與監聽資料，九月四日又教唆黃世銘向江洩密，檢方依刑法洩密、教唆洩密、違反通保法、個資法等罪起訴馬。

北院法官唐玥審理後認為，馬因執行總統職務而得知偵查中秘密、個人資料和通訊監察資料，負有保密義務，卻將這些秘密告訴江、羅，行為構成洩漏國防以外秘密等三罪的犯罪要件。

馬辯說他的認知全案只是「行政不法」，但法官認為不論是行政不法或刑事不法，都不可以隨意使用這些資料，且黃世銘當時已明確告訴馬英九，特偵組要到九月六日才開記者會，顯示馬已知道全案尚未偵結，主觀上已有洩密的「故意」。

法官：馬有洩密故意與行為

依法令阻卻違法 因此不罰

但法官也認為，馬當時是在行使憲法四十四條所賦予專屬於總統的「權限爭議處理權」，馬的洩密行為雖符合犯罪的形態，但在行使憲政層次的總統職權，屬「依法令之行為」，符合刑法第廿一條的阻卻違法條件，且馬只以不公開方式向江、羅口頭轉述討論案情，侵害隱私與秘密達最小程度，符合比例原則，因此認定馬的洩密行為不具違法性和可罰性，不予處罰。

至於馬被控教唆黃世銘向江宜樺洩密方面，黃世銘證稱馬沒有指示他報告範圍，是他自己決定，檢方舉證明顯不足，無從證明馬的教唆致使黃另行起意再次洩密的犯意，也無法證明馬有教唆黃的犯意，依「罪證可疑，利於被告」原則，教唆洩密也判無罪。

民進黨立委柯建銘另提刑事自訴，控告馬同年九月一日凌晨致電教唆黃世銘同日中午赴官邸二度洩密，北院一審判馬無罪，高院審理中。