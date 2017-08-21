反年改團體閙場 柯P怒斥：王八蛋

2017-08-21

〔記者鍾泓良、張凱翔、林良昇／綜合報導〕反年改團體大鬧世大運開幕，全國罵聲一片。台北市長柯文哲昨開記者會，指沒有人會在國家辦喜事時搞破壞，鬧場的反年改團體真是「王八蛋！」強調前天已檢討警方將柵欄的縱深加大，把選手和陳抗民眾隔開；從現在起，北市府面對所有陳抗，都要「在合法的範圍內，做最強度的處理」，嚴格執法，絕不寬貸。

柯文哲說，原本的維安都是針對反恐，而非國內公民陳抗，市府原先掌握反年改人士是要阻撓總統蔡英文車隊，不料卻用高音喇叭嚇到各國選手不敢入場。

柯文哲表示，「沒有人在自己國家辦喜事的時候，自己來搞自己的破壞」，這些反年改團體純粹搞破壞，「真是王八蛋！」翻譯人員雖然稍有遲疑，仍如實翻譯「王八蛋」為「bastard」（雜種），讓現場十多家外媒面露訝異之色。

柯文哲表示，陳抗造成開幕式節目延宕，最大責任還是在這些反年改團體身上，因警方無法掌握場外每個市民身上是否有攜帶違禁品，只要加大柵欄縱深，隔開民眾和選手即可；語畢柯難掩氣憤敲桌，「這些人不該把國家搞成這樣、太過分！」他還說，國家不能再軟弱下去，他不管其他縣市狀況，從今以後，所有陳抗的違法脫序行為都會嚴格執法，絕不寬貸。

柯文哲也說，所有政治責任由他扛，讓基層堅守崗位，把世大運辦完；對於究責、道歉問題？柯絕口不提道歉，僅表示比賽結束後再談究責。

世界大學運動會組織委員會昨上午也開記者會，世大運維安處長黃嵩琛表示，將加強選手保護，除針對團賽專車安排前導車與隨扈人員，也針對每天來回場館跟選手村的接駁車進行沿線巡邏，上下車處也會提高警戒；並針對煙霧彈準備對應措施。

朱立倫、郝龍斌譴責陳抗行動

台北市民進黨團昨天上午開記者會痛批，北市警局當下不願具體指認丟煙霧彈嫌犯，讓檢察官根本無可作為，市警局可說是極度縱容，黨團要求即刻嚴辦。新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌、前國民黨主席洪秀柱等人昨出席國民黨全代會時，對這起脫序抗議都不表贊同。郝龍斌表示，原本陳抗有理，但在這個場合陳抗無理，非常不值得，也譴責陳抗單位的抗議行動。