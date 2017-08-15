勞動部傾向基本工資漲5% 時薪上看140元

〔記者吳柏緯、羅添斌／台北報導〕攸關二百多萬名勞工權益的基本工資審議委員會將在十八日舉行，據了解，由於評估今年上半年經濟狀況比去年好轉，勞動部內部傾向開放基本工資調漲，傳出目前腹案是比照去年、調漲約五％，打算將基本月薪調升至二萬二○五九元，時薪則上看一四○元。
仍需尊重審議委員會決議
勞動部昨表示，一切須尊重委員會決議；對於資方要求一例一休修法再談調薪，目前沒有修法的計畫，如果立委提案修法則是尊重。
是否修勞基法 尊重立委
今年若再調漲基本工資月薪，勞動部估計，可有一百二十二萬名本國勞工、還有四十一萬名產業外勞可受惠。時薪提升，則有約四十萬名打工族可增加收入。
過去基本工資審議委員會討論工資調整，包含經濟成長率、勞動生產力、最低生活標準等都是評估條件。去年全年經濟成長率一．五％，今年預估為二．○五％，此外，台灣受僱人員報酬所占GDP比起新加坡低了○．五個百分點，因此不少勞團與勞動學者都指出，由於今年上半年經濟狀況比去年好，應有調漲的空間。
基本工資審議委員會莊爵安委員認為，今年上半年的景氣一直都很好，應該要反映在基本工資的調整上。他並指出，台灣企業歷年營業獲利增加到逾三十％，而勞工薪酬愈來愈低，可見企業創造的利潤並沒有與勞工共享。
據了解，勞動部內部初步評估，希望可比照去年調漲五％。但工商團體已拋出「一例一休未修法前，不宜調整基本工資」的主張，週五的基本工資會議能否談成？恐怕有很大疑問。
勞陣：不該拿公務員凍漲當藉口
台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，現行基本工資二萬一○○九元根本不符合台灣的生活需求，資方居然不斷拿公務員薪資凍漲做為不調薪的藉口。
莊爵安則指出，一例一休與最低工資是兩件事，不該混為一談。即使提升最低工資，真正會影響的，也只有領最低工資的勞工，在這條薪資線上的勞工若未加薪，對於雇主而言，人事成本並沒有太大影響。
對於工商團體建議先從軍公教調薪做起，企業再跟進，行政院發言人徐國勇昨回應說，這是兩回事，不應掛在一起。