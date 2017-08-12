蔡總統︰核四不會是台灣選項

2017-08-12

林伯豐：工商界沒意見 只要不缺電就好

〔記者李欣芳、羅倩宜、黃佩君、譚偉晟／綜合報導〕蔡政府堅定推動非核家園，蔡英文總統昨在接見工商協進會理事長林伯豐等人時強調，政府會用所有的方法，確保供電穩定，但是「核四確實不會是台灣的選項，現在不是，未來也不是」；二○二五年所有核電機組要如期退役，已成為「電業法」的條文，台灣好不容易走到這一步，不容許因為一個意外，就放棄非核家園的目標。

林伯豐昨日上午率工商協進會廿八位理監事前往總統府，會談結束後，他召開記者會表示，對總統提出八項建議，其中之一就是電力供給，建議已維修完成的核電儘速恢復運轉，核四也列入考量。他並轉述指蔡總統表示「電若不夠時，核電是選項之一」。

總統府發言人黃重諺隨即澄清轉述不正確。對於總統重申核四並非選項，林伯豐回應說：「工商界沒有意見，只要不缺電。」但他仍強調，昨日會談中，總統給工商界的印象是，缺電就會考慮核電選項。

黃重諺說明，工商界與會代表提出是否重啟核一廠一號機、核二廠二號機，經濟部長李世光回應說，核一、核二機組重啟與否，政府的立場很清楚，就是「在窮盡一切方法仍無法穩定供電」、「安全無虞」以及「社會共識」等三大前提下才會進行評估。蔡總統接著表示，經濟部長已就這議題把政府立場說得很清楚，「這是最後手段」。

總統府並公布蔡總統會見林伯豐等人的致詞全文。重點包括：這陣子電力供應吃緊的主因，並不是電不夠，而是颱風造成輸電系統受損，與非核家園政策無關。經過這次事件，政府會更堅定推動綠能，改善目前脆弱又集中的電力結構。

另一方面，網友至公共政策網路參與平台提案「啟動核一、核四 ，並以核能發電盈餘發展綠色能源」，昨晚跨越五千人門檻，進入回應階段。中華民國核能學會也呼籲，在火力發電廠興建困難、再生能源發展遲緩的情況下，只能繼續依靠延役老舊火力發電組，無法解決台灣電力供應的缺口，台電不該再忽略採用核能供電的可能。

能源局則重申，不認為會有停限電的情況發生，對核能機組沒有重新啟動或使用的規劃。