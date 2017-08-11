中影爭奪戰 案情超越八點檔

〔記者吳政峰、錢利忠／台北報導〕九十六年槍擊蔡正元辦公室的槍手翁炳堯昨出面指此起槍擊案背後有藏鏡人，姑且不論翁指控是真抑假，但回顧當年中影案的爭奪過程，其精彩程度絕對比灑狗血的八點檔連續劇有過之而無不及。
資產豐厚 多方人馬競逐搶食
馬英九於九十四年接任國民黨主席後，出售中影、中廣、中視，中影名下有大筆土地資產，利益豐厚引來多方人馬競逐，當時的立委蔡正元、商界聞人郭台強妻子羅玉珍、中影前副董事長莊婉均共購入八十二．五六％股權，登記在蔡掌控的阿波羅公司名下。
蔡正元在民股支持下出任董事長，和莊婉均、羅玉珍、國民黨中央投資公司陷入扯不清的利益糾葛，蔡、莊二人甚至登報互控「禿鷹集團」、「黑道」，引爆詐欺、侵占、背信和偽造文書等多起官司。
互控互告 蔡正元服務處挨槍
九十六年七月二十八日，蔡正元的南港服務處傳出槍響，服務處鐵門驚現兩個彈孔，現場遺留兩個彈殼、一顆子彈、一個內有七顆子彈的彈匣，檢警約詢相關人等，初判與中影爭奪戰有關。
兩天後，蔡正元閃辭董座，否認受到槍擊案驚嚇。隔日，中影馬上召開股東臨時會改選董事長，五席董事全由羅玉珍所有的富聯國際取得，連董事長也由其法律顧問林麗珍擔任。
莊婉均一席未得，氣到臨時會現場控訴「黑箱作業」，質疑會議合法性，並稱自己才是當初出資十一．七億元購買中影的實際買家，要求羅玉珍返還她應有權利。
但因莊婉均擔任中影副董期間涉嫌掏空中影七．五億元，阿波羅先幫她還錢取得債權，再把她應獲得的中影股票賣給其他債主，因此莊的訴求不了了之。
重啟調查 蔡涉侵占背信收押
今年七月北檢重啟三中案調查後，意外查出蔡正元在中影董事長任內，把五．八億元減資款給了自己掌控的阿波羅公司，其中三．七億元挪為私用，一．三億元流入自己與愛妻洪菱霙的香港帳戶，蔡被依侵占、背信罪收押，從天堂墜入地獄。
郭台強也非省油的燈，九十八年間親自出馬擔任中影董事長，提告要求阿波羅返還減資款五．八億元，一○四年最高法院判阿波羅還錢，還得依五％年利率加計利息，全案定讞。郭家在中影爭奪戰完勝！
另一方面，檢警偵辦槍擊案，過濾兩萬餘筆通聯紀錄，發現台南市東門幫老大甘憲成涉入其中，甘憲成原欲花千萬元槍殺蔡正元，但無人敢接手，改以一百八十萬元委託在越南經商的翁炳堯，找兩名小弟槍擊蔡的服務處大門，兩顆子彈爆出中影案政、商、黑交織的利益結構。
當年槍手 如今現身驚天指控
翁炳堯因此案被判刑五年五月，一○一年一月三日獲裁定假釋，昨日突至台北地檢署，指當時原被承諾開槍可獲得三．二億元，最後僅拿到兩千萬元，告發馬英九、郭台強、羅玉珍、莊婉均等人，並稱案發接受偵訊時，未誠實回答檢察官與郭台強於台南見面等情節，自首偽證罪。
翁炳堯自首後，接受媒體專訪時再爆料指出，甘憲成欠當時的台南縣議長吳健保九百萬元，要求一併槍殺吳健保，他的小弟不願拿一份錢做兩份工，才讓刺蔡行動延後幾個月，最後變成開槍示警。