150新兵團購費被偷 鎖定1連長

2017-08-05

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市一處陸軍新兵訓練中心，昨驚傳一百五十名新兵所繳「團購品費用」三十五萬多元，放在營區辦公室抽屜內遭竊，新竹憲兵隊進駐營區追查，查出一名上尉連長疑在「不該出現的時間」進出辦公室，昨鎖定這名連長漏夜調查。

35萬元不翼而飛 內賊幹的

據悉，遭疑涉案的連長接受約談時否認知道有這筆現金存在，但調查人員認為他的說詞和實情有出入，且疑似想誤導辦案方向。一名軍方人士私下說，全案情況今天可能就有結果。

該新兵訓練中心七月二十七日有二千多名新兵報到受訓，為了便利團購新兵日常生活用品，或統一委外清潔衣物等，每兵收費二千多元，交各連預財士收取保管。

放辦公室 未依規鎖保險箱

發生竊案的某連林姓預財士擁有獨立辦公空間，上週四收取全連約一百五十名新兵共三十七萬元後，沒有依規定鎖入辦公室內保險箱，逕自放在個人辦公桌抽屜內，也沒上鎖。

林姓士官上週末休假，本週一回營，赫然發現其中三十五萬多元不翼而飛，辦公室門窗沒有遭破壞跡象，立刻向長官報告。新訓中心通報新竹憲兵隊進入蒐證調查，因現場沒有監視器可供調閱，調查人員逐一約談相關官士兵。

連長說法可疑 與事實不符

辦案人員過濾發現，某連長知道有這筆現金，但第一時間接受約談時聲稱自己不在場，也不知道有這筆錢，初步認定他的說法與事實不符；該連長還稱有另一名幹部在場，調查人員查證後認為此說也可疑，不排除是想誤導偵辦方向。

軍方表示，林姓士官並非初任預財士，因一時便宜行事順手把錢放在抽屜內，以為錢在營區辦公室不用擔心，未料竟被內賊摸走。林男接受約談時坦承疏失，已由家人先代墊這筆錢，並待全案調查完畢後接受行政懲處，所屬單位也將列為案例教育深入檢討。

所屬第六軍團昨天表示，應該是單純個人行為，全案已進入司法偵查，不便對外說明，但會毋枉毋縱，該移送法辦的會移送法辦，失職者也會在調查告一段落後議處。