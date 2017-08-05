自訴馬教唆洩密案 柯建銘：有信心馬會被判有罪

2017-08-05

〔記者楊國文、項程鎮、黃欣柏／台北報導〕高等法院審理立委柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密等案，昨傳訊前特偵組檢察官楊榮宗、馬的隨行秘書林有振作證，兩人大多答稱已記不清楚。柯認為，林和前檢察總長黃世銘涉替馬作偽證，他已向檢方告發，並懷疑林有振當晚未值班，是馬親自打給黃，否則林有三支手機，怎麼會有「自己手機互打」的情況，聲請函查林的值勤、通聯資料，馬的律師指無調取必要，高院已裁准函查。

對於柯建銘向台北地檢署告發林有振、黃世銘涉偽證，北檢已受理分案偵辦。

柯建銘指出，二○一三年八月卅一日黃世銘向馬報告關說案，九月一日凌晨馬親自打電話找黃再到官邸，黃當天中午再次向馬報告，柯控馬教唆洩密。

高院昨傳林有振、楊榮宗隔離訊問作證，兩人大多說時日已久，細節已想不起來。馬仍堅稱沒犯罪，媒體在庭外問他被列為中廣案被告的看法，他微笑未答；柯建銘則要求馬對此「要講清楚」、「天子犯法，與庶民同罪」。

柯建銘質疑，林有振有三支手機，林說值班時手機都由他支配，卻發生「自己手機互打」，且林昨說忘了確切值勤時間，但一審時他卻記得九月一日凌晨打電話給黃世銘，令人不解，因此聲請函查林的三支手機是否同一基地台、值勤、通聯，以釐清當晚林有無在官邸值班、那通八十八秒關鍵電話是否為馬親自和黃通話。但馬的律師認為柯在拖延訴訟。

對於柯的質疑，林有振證稱，當晚他確實在官邸值班，奉馬之命通知黃到官邸吃午飯；手機有時可能遺落，同事用電話找他，才會「互打」，否認撥通後交給馬與黃直接通話。

柯建銘庭後受訪說，聲請函調林有振通聯資料，但馬方一再抗拒，代表心虛，一審無罪裁判勢必被戳破，「我有信心馬會被判有罪」。

曾被特偵組訊問和監聽的高檢署前檢察官林秀濤，昨也到法庭旁聽，她批黃世銘是「借刀殺人、可惡至極！」