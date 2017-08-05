自訴馬教唆洩密案 柯建銘：有信心馬會被判有罪

2017-08-05

〔記者楊國文、項程鎮、黃欣柏／台北報導〕高等法院審理立委柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密等案，昨傳訊前特偵組檢察官楊榮宗、馬的隨行秘書林有振作證，兩人大多答稱已記不清楚。柯認為，林和前檢察總長黃世銘涉替馬作偽證，他已向檢方告發，並懷疑林有振當晚未值班，是馬親自打給黃，否則林有三支手機，怎麼會有「自己手機互打」的情況，聲請函查林的值勤、通聯資料，馬的律師指無調取必要，高院已裁准函查。

對於柯建銘向台北地檢署告發林有振、黃世銘涉偽證，北檢已受理分案偵辦。

柯建銘指出，二○一三年八月卅一日黃世銘向馬報告關說案，九月一日凌晨馬親自打電話找黃再到官邸，黃當天中午再次向馬報告，柯控馬教唆洩密。

高院昨傳林有振、楊榮宗隔離訊問作證，兩人大多說時日已久，細節已想不起來。馬仍堅稱沒犯罪，媒體在庭外問他被列為中廣案被告的看法，他微笑未答；柯建銘則要求馬對此「要講清楚」、「天子犯法，與庶民同罪」。

柯建銘質疑，林有振有三支手機，林說值班時手機都由他支配，卻發生「自己手機互打」，且林昨說忘了確切值勤時間，但一審時他卻記得九月一日凌晨打電話給黃世銘，令人不解，因此聲請函查林的三支手機是否同一基地台、值勤、通聯，以釐清當晚林有無在官邸值班、那通八十八秒關鍵電話是否為馬親自和黃通話。但馬的律師認為柯在拖延訴訟。

對於柯的質疑，林有振證稱，當晚他確實在官邸值班，奉馬之命通知黃到官邸吃午飯；手機有時可能遺落，同事用電話找他，才會「互打」，否認撥通後交給馬與黃直接通話。

柯建銘庭後受訪說，聲請函調林有振通聯資料，但馬方一再抗拒，代表心虛，一審無罪裁判勢必被戳破，「我有信心馬會被判有罪」。

曾被特偵組訊問和監聽的高檢署前檢察官林秀濤，昨也到法庭旁聽，她批黃世銘是「借刀殺人、可惡至極！」

  • ▲高等法院昨日開庭審理立委柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆洩密案，馬英九訊後步出法庭，面對媒體提問未做回應。（記者黃耀徵攝）

    ▲高等法院昨日開庭審理立委柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆洩密案，馬英九訊後步出法庭，面對媒體提問未做回應。（記者黃耀徵攝）

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