餐廳女客撐住大門 救了20人

2017-06-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國倫敦恐怖攻擊案發生後，當地居民紛紛透過「推特」等社群媒體，向受影響的人馳援。波魯市場地區案發現場的目擊者指出，民眾遭遇恐攻時挺身而出，有計程車司機駕車試圖圍困歹徒，有餐廳的女顧客以肉身擋門阻止歹徒行凶，英勇事蹟令人感佩。

運將駕車 企圖圍困歹徒

英國「電訊報」報導，目擊民眾表示，恐怖份子闖入黑與藍（the Black and Blue）餐廳時，有名女性奮勇以肉身抵住餐廳大門，不顧危險地阻止歹徒入內行凶，「她知道試圖闖進來的是壞人，盡力保衛那扇門好幾秒鐘，但仍不敵對方的蠻力」。所幸該名女性在歹徒破門而入後，安全逃離現場，她也成功替其他人爭取時間逃生，「人們從後門逃跑，她拯救約二十條人命」。

恐攻發生時，正在波魯高街（Borough High Street）駕車的計程車司機克里斯（Chris）告訴倫敦「LBC廣播電台」，看到歹徒手持約三十公分長刀隨機攻擊民眾，他便向車上乘客表示，「我一定要想辦法制止他」。克里斯沿路大聲警告民眾，「我向每個人大叫，大概有好幾百人在那裡」，也駕車試圖圍困歹徒，「就在要我快要撞到他時，他閃到一旁，然後被三名警察制伏。」

倫敦民眾紛自發性地向受影響的人提供協助，包括提供免費餐點、住宿與接送等。當地居民及旅館業開放住所，供陌生人避難，小型計程車業無償接送受困於警戒區內的民眾，錫克教謁師所也加入提供餐點和居所。